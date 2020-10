Sin ceremonia por el covid-19, el Tour de Francia presentó su recorrido para el 2021

Daniel Molina Durango

Una auténtica contrarreloj: los organizadores del Tour de Francia han logrado cerrar a tiempo el recorrido del Tour de Francia-2021, que será presentado este domingo aunque no con la tradicional ceremonia, suspendida por la pandemia del covid-19.



La presentación del recorrido, que ya se había aplazado una semana, se retrasó finalmente tres días más. En lugar de la multitudinaria ceremonia en el Palacio de Congresos, ante unos 4.000 invitados, programada para el jueves, el patrón de la carrera Christian Prudhomme dará a conocer el recorrido este domingo en un programa deportivo de la televisión pública francesa.



"Lo cerramos a mediados de octubre", precisó a la AFP el director de carrera Thierry Gouvenou, mucho más tarde de lo habitual, después de que los organizadores tuvieran que modificar la salida prevista en Copenhague.

Cuatro días en Bretaña

Como consecuencia de la disputa de la Eurocopa de fútbol, la capital danesa no podía albergar el inicio del Tour en las fechas previstas y se estudió durante un tiempo retrasar la carrera una semana, pero finalmente se descartó para no coincidir con los Juegos de Tokio, aplazados a 2021 como consecuencia de la pandemia.



"Tuvimos que encontrar otra sede para el 'Grand Départ' ('Gran Salida) y cambiar una semana el Tour de Francia", declaró recientemente a la AFP Christian Prudhomme, agradeciendo a la región de Bretaña que adelantase un año su candidatura.



El trazado que se presentará el domingo prevé el inicio de la Grande Boucle en Brest el 26 de junio de 2021 y no en Rennes, donde se había programado inicialmente, al encontrarse con la oposición de algunos políticos locales.



Los organizadores han optado por cuatro días en Bretaña, cuna del ciclismo francés y lugar de origen de varios vencedores de la carrera, como Louison Bobet y, sobre todo, Bernard Hinault.



Según la prensa local, serían dos etapas llanas favorables a los velocistas y otras dos de algo más de dificultad, propicias a corredores más fuertes.



El retraso de las elecciones municipales y de la toma de posesión de los nuevos representantes locales, a finales de junio, complicaron también la tarea, según Thierry Gouvenou. "Reconocimos un tercio del recorrido antes del Tour-2020 (a finales de agosto), pero tuvimos que darnos prisa para hacer las dos terceras partes restantes. Pero todas las etapas han sido ya reconocidas".

"Variar al máximo"

Según algunas filtraciones de representantes municipales a la prensa, de Bretaña se iniciaría una rápida travesía a los Alpes, se pasaría por el Mont Ventoux, uno de los puertos emblemáticos del Tour, y se disputarían varias etapas en los Pirineos (Andorra, Col du Portet, Luz-Ardiden), antes de una contrarreloj en la región de Burdeos (sudoeste), con el escenario de algunos de los viñedos más prestigiosos del mundo.



¿Tendrá el Tour-2021 un perfil tan montañoso como el de las últimas ediciones? ¿Cuántas etapas acabarán en alto? ¿Habrá una o dos contrarrelojes?



"No hay un dogma", repite Prudhomme, aunque acaba admitiendo uno: "Variar al máximo" en lugar de endurecer el recorrido cada vez más.



¿Por qué no entonces imaginar un regreso a un cierto clasicismo? Tanto por el regreso de puertos míticos, ausentes en la última edición en beneficio de montañas más novedosas, como por mayor equilibrio en el recorrido, mezclando etapas de alta montaña, con otras de perfil accidentado y las contrarrelojes.



La última 'crono' del Tour-2020, con la portentosa actuación del esloveno Tadej Pogaçar para llevarse el triunfo final en detrimento de su compatriota Primoz Roglic, parece haber dado un nuevo impulso a esta disciplina, algo olvidada en las grandes vueltas en los últimos años.