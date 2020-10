¿Se debe cancelar el Giro? Importante ciclista dice que las cosas van mal por los casos de Covid en los equipos

Francisco Henao

Archivo particular / El País

La desconfianza se tomó el Giro de Italia pese a que este jueves se corre la etapa 12 con salida y llegada en Cesenatico.



Antes de la partida, el ciclista belga del Lotto Soudal, el belga Thomas De Gendt, aseguró que está comenzando a sentirse inseguro en la carrera por los continuos casos de Covid que se vienen presentando.



De hecho dos equipos, el Jumbo Visma y el Mitchelton-Scott, abandonaron la carrera después de que varios de sus ciclistas dieran positivos en las pruebas que se les realizaron el martes pasado.



El australiano Michael Matthews, del Sumweb, fue otro de los que abandonó el Giro por coronavirus, mientras que se asegura que más de 10 oficiales que acompañan la carrera también dieron positivos en los exámenes.



"Tengo que ser honesto: mi cabeza no está realmente en la carrera después de la noticia de los 17 policías infectados", dijo De Gendt a la prensa italiana.



Aseguró que "Las cosas van mal en este Giro. Antes de la etapa de este jueves tuvimos 20 minutos discutiendo con los pilotos del equipo si comenzar o no porque empezamos a sentirnos inseguros".



Los organizadores de la carrera no se han pronunciado, pero uno de los pedalistas destacados, Peter Sagan, señaló que seguirá en la carrera hasta que se diga lo contrario.