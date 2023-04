Santiago Buitrago se mantiene en el top 10 de la Vuelta a los Alpes luego de la tercera etapa

El alemán Lennard Kämna (Bora) ganó este miércoles la tercera etapa de la Vuelta a los Alpes, en la cumbre de la subida a San Valentino (Italia), donde el británico Tao Geoghegan Hart conservó sin dificultades su 'maillot' verde de líder.



En la general, el austríaco del AG2R, Felix Gall, pierde más de un minuto y baja de la segunda a la décima plaza. El británico Hugh Carthy pasa ser segundo en la general, detrás de Hart, a 22 segundos, y delante del australiano Jack Haig, a 28.



El colombiano Santiago Buitrago fue el mejor escarabajo de la jornada en el puesto 11° a 32 segundos del ganador y se mantiene dentro del top 10 de la clasificación general individual.



Kämna, de 26 años, saltó del grupo de favoritos a seis kilómetros de la cumbre de esta ascensión de 15 km (7% de media), clasificada como de primera categoría. Atrapado por el ecuatoriano Jefferson Cepeda, dejó al ciclista sudamericano rodar junto a él, para atacar y dejarlo atrás a 500 metros de la meta.



"Salir del grupo e intentar anticipar un poco era mi única opción", comentó el vencedor del día. "Después, he tenido un poco de suerte, ya que estaba este chico (Cepeda) que me ayudó en el final", añadió.



El británico Geoghegan Hart (Ineos), vencedor del Giro de 2020, que había ganado las dos primeras etapas de esta Vuelta a los Alpes, hizo la ascensión en el pequeño pelotón de favoritos. Pero no fue puesto en peligro por sus rivales directos, y terminó tranquilamente a cuatro segundos de Kämna.



La etapa del día, de 162 km entre Ritten/Renon y Brentonico San Valentino, era la única con llegada en una cumbre, a 1.314 metros de altitud.



Un grupo de once hombres llegó escapado con casi cuatro minutos de ventaja al pie del San Valentino, pero ninguno de los fugados pudo resistir al regreso de los favoritos.



En el pelotón, fue el equipo de Lennard Kämna y de Alexandr Vlasov, el Bora-Hansgrohe, el que hizo lo esencial del trabajo en la primera parte de la ascensión para poner a sus líderes en las mejores disposiciones.



Ese trabajo se vio recompensado con un doblete, ya que Vlasov se hizo con la segunda plaza de la etapa, delante de Cepeda, tercero, y Geoghegan Hart, cuarto.



El jueves, la cuarta y penúltima etapa propone un trazado difícil, con 3.610 metros de desnivel, en 153 km entre Rovereto y Predazzo, con dos puertos repertoriados como de segunda y primera categorías.