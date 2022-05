Santiago Buitrago: "Me vi con piernas y sabía que tenía que coronar solo para llegar a meta"

Este miércoles 25 de mayo quedará en la memoria del ciclista colombiano Santiago Buitrago del Team Bahrain Victorious, luego de conseguir por primera vez en su carrera deportiva ganar una etapa de montaña del Giro de Italia.



El joven pedalista bogotano sufrió una fuerte caída sobre los 80 kilómetros, pero rápidamente pudo reponerse y retomar la rueda del grupo líder.



Buitrago, de 22 años, celebró lo que fue su primera victoria de etapa en una de las tres grandes vueltas ciclísticas: "Gracias a Dios mi primera victoria en el Giro de Italia, mi primer Giro. Gracias al equipo que cree en mí, a mi familia y a toda la gente que me ha apoyado después de estos 18 días de competencia".



Sobre la estrategia que implementó para haber conseguido esta victoria con un buen margen de tiempo, dijo: "Cabeza fría en la última subida, sabía que Van der Poel estaba adelante con 1:30 de ventaja. Me vi con piernas, le pregunté al director que si podía probar y me fui para arriba. Me emocioné cuando ya los tenía y sabía que tenía que coronar solo para llegar a meta".



Santiago Buitrago, quien está ubicado en el top 20 del Giro de Italia, está a cuatro jornadas de completar su segunda gran vuelta en su carrera deportiva. En el año 2020 ocupó la casilla 53 de la Vuelta a España.



"Prefiero ir con calma y disfrutar esta victoria con el equipo y mejores cosas ya vendrán", sentenció el bogotano de 22 años.