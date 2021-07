Rigoberto Urán espera dura pelea por el podio de un Tour que perdió a Vincenzo Nibali

Francisco Henao

El colombiano Rigoberto Urán (EF), segundo en la clasificación del Tour de Francia, aseguró este lunes en el segundo día de descanso de la carrera, en Andorra, que "el podio está por definirse" en la última semana, con tres etapas de montaña y una crono.



"Para el podio va a ver que seguir luchando bastante" por acabar en el podio, declaró Urán en declaraciones al equipo Education First. "Me siento bien y vienen tres etapas de montaña muy importantes", añadió.



"En este tipo de carreras no se puede cantar victoria hasta el último día", insistió el corredor colombiano, situado en la clasificación general a 5:18 del líder, el esloveno Tadej Pogajar.



Pero la pelea por el podio está muy cerrada con el joven danés Jonas Vingegaard (Jumbo) a 14 segundos de Urán y el ecuatoriano Richard Carapaz a 15 segundos del colomiano.



Urán destacó la actuación de su equipo, "que lo ha venido haciendo muy bien, los muchachos han estado muy activos, estamos muy motivados y vamos a seguir trabajando".



Preguntado por el balance de las dos primeras semanas de carrera y por la alta velocidad que se está registrando en cada etapa, Urán recordó que "todos los años se va muy rápido, con muy buenos corredores luchando por la fuga, por la montaña... Pero este año es un Tour de mucho nivel y muy duro, aunque ha sido duro para todos".

El italiano Vincenzo Nibali, ganador del Tour de Francia-2014, abandonó la edición de 2021 como estaba previsto, este lunes en el segundo día de descanso, con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio.



Solo una carrera con el prestigio de los Juegos puede alejar a un corredor del Tour, y Tokio es un objetivo importante este año para Nibali, explicó su equipo Trek.



El 'Tiburón de Messina' tuvo cierto protagonismo el domingo en la 15ª etapa, donde finalizó 11º en Andorra la Vieja.



"He corrido un Tour diferente a mi experiencia pasada pero similar a 2016 antes de Rio de Janeiro", dijo Nibali, que no buscaba un buen puesto en la clasificación general (marchaba 33º) antes de añadir: "para mí era el medio ideal para alcanzar la mejor forma de cara a Tokio".