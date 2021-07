Rigoberto Urán continúa segundo en la general del Tour de Francia

Ricardo Micolta Angulo

El pedalista colombiano Rigoberto Urán se mantuvo en la segunda posición del Tour de Francia, luego de la etapa 12 que se llevó a cabo este jueves.



Por su parte, el ciclista alemán Nils Politt (Bora) se impuso en la fracción con final en Nîmes, tras una etapa sin trascendencia en la general, por lo que el esloveno Tadej Pogacar (UAE) se mantiene como líder de la carrera.



El segundo en la meta fue el español Imanol Erviti (Movistar) y el tercero el australiano Harrison Sweeny (Lotto Soudal), ambos a 31 segundos del ganador.



En una jornada en la que el viento fue casi todo el tiempo favorable para los ciclistas y se rodó a gran velocidad, el pelotón llegó a Nîmes a 15:53 del vencedor de la etapa.



Es la primera victoria parcial para Politt, un excelente rodador que acabó segundo en la París-Roubaix de 2019 y cuya única victoria hasta ahora era una etapa de la Vuelta a Alemania en 2018.



El triunfo de Politt coincide, además, con la retirada del líder del Bora, Peter Sagan. El eslovaco, triple campeón del mundo de 2015 a 2018, no tomó la salida por los problemas en una rodilla provocados por una caída en la tercera etapa.



En la general Urán segundo a 5'18" de Pogacar, el danés Vingegaard es tercero a 05' 32'' y el ecuatoriano Carapaz es cuarto a 05' 33''.

Escapada de 13 corredores

"La marcha de Peter ha cambiado un poco los planes y estos últimos días me he encontrado muy bien", explicó en la meta Politt, quien añadió: "Es un sueño ganar una etapa en el Tour de Francia. Traté de dar lo mejor de mí hoy, pero en la escapada había gente muy rápida. Cuando nos hemos quedado cuatro delante, mi director me pidió que lo intentara y que lo diera todo".



El inicio de la etapa se retrasó unos minutos debido al fuerte viento a favor, que hubiese provocado que los corredores se hubiesen presentado en Nîmes mucho antes de lo previsto.



Y ese viento fue el protagonista de los primeros kilómetros, ya que nada más darse el banderazo de salida hubo abanicos y el pelotón estalló en mil pedazos, con dos compañeros de Richard Carapaz en el Ineos, Geraint Thomas y Richie Porte, como principales ciclistas rezagados.



Por delante quedó un grupo de 13 corredores, con el campeón del mundo, Julian Alaphilippe, como ciclista más destacado y en el que los equipos con velocistas estaban representados, por lo que el pelotón, ya reagrupado, no tuvo inconveniente en validar la escapada.



Apenas 10 km después de formarse la fuga, el grupo cabecero ya aventajaba en más de 2:30 al pelotón, que aumentaron a más de 10 cuando se llegó a la Côte du Belvèdere de Tharaux, única dificultad montañosa (3ª cat) del recorrido, en el kilómetro 80 de la etapa.



La diferencia llegó a los trece minutos a falta de poco menos de 50 km para la meta en Nîmes y ya no había dudas que los 13 ciclistas fugados se iban a disputar la victoria de etapa.

Pelotón a casi 16 minutos en la meta

Los ataques comenzaron entonces entre los fugados y 40 km quedaron por delante cuatro magníficos rodadores: Erviti, Politt, Sweeney y el suizo Stefan Küng.



Los cuatro colaboraron rápidamente y en apenas cuatro kilómetros ya aventajaban en medio minuto al resto de fugados, que además no se entendían para organizar la caza.



La ventaja se mantuvo en 30 segundos al paso por el esprint intermedio de Uzès, a 28 km para la meta, pero los perseguidores se rindieron 10 km después, cuando la ventaja del cuarteto cabecero superó el minuto.



En un repecho a 15 km para la meta, el cuarteto se quedó sin Küng, descolgado. Y a 12 para la meta, Politt sorprendió a Erviti y Sweeny, que ya no volverían a ver al alemán hasta Nîmes.



El viernes se disputará la 13ª etapa, de 219,9 km de recorrido entre Nîmes y Carcasona, con un recorrido llano favorable a una llegada masiva en la ciudad occitana famosa por su impresionante ciudadela amurallada medieval.



Será una nueva ocasión para que el británico Mark Cavendish trate de igualar el récord de 34 victorias de etapa del mito belga Eddy Merckx.