¡Remco no va más! Evenepoel abandonó el Giro de Italia tras una caída 

Daniel Molina Durango

El joven ciclista belga Remco Evenepoel, uno de los corredores más seguidos del pelotón, abandonó en el Giro de Italia después de la 17ª etapa, anunció este miércoles su equipo, el Deceuninck.



Evenepoel, de 21 años, se cayó durante la etapa que llegaba a Sega di Ala, nueve meses después de su fractura de pelvis a mediados de agosto de 2020 en el Giro de Lombardía.



"Las pruebas médicas mostraron que no hay fractura, pero sufre múltiples contusiones", precisó la formación.



"El equipo médico decidió que sería preferible que Remco deje la carrera y se recupere completamente lo antes posible, antes de centrarse en los objetivos que tendrá más adelante en la temporada", añadió el Deceuninck.



El joven belga, un fenómeno de precocidad en el pelotón, retomó la competición con este Giro.

"Es un accidente que no tendría que haberse producido", declaró el corredor, citado por su equipo.



"No sé lo que pasó realmente delante de mí, pero entré en la curva y vi a corredores en el suelo. No podía pasar, no tenía ninguna opción de evitar la caída", explicó.



Evenepoel se cayó en el descenso del Passo di San Valentino, junto a media docena de corredores, a unos 28 kilómetros para el final de la etapa.



"No tiene nada roto, pero sí muchas constusiones. No tiene mucho sentido que continúe con este dolor", estimó el belga, calificado de 'Nuevo Caníbal' en su país, medio siglo después del mítico 'Caníbal' Eddy Merckx.



Evenepoel terminó la 17ª etapa en el seno del 'grupetto', a más de media hora del vencedor, el irlandés Dan Martin.



En la clasificación, había reculado hasta el 27º puesto, a más de una hora del líder, el colombiano Egan Bernal.