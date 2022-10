Reacciones: El Tour 2023 "tiene mucha montaña, lo que me gusta", avisa Tadej Pogacar

El ganador del Tour de Francia en dos ocasiones consecutivas (2020 y 2021), el esloveno Tadej Pogacar, afirmó este jueves en el marco de la presentación de la Grande Boucle 2023 que el recorrido "tiene mucha montaña, lo que me gusta".



Reputado por ser poco dado a la especulación, el turbulento Pogacar no tendrá que esperar mucho para dar rienda suelta a su talento en la montaña en el Tour 2023.



"Me gusta de verdad el recorrido, va a ser una carrera desde el inicio con una dura primera semana en el País Vasco", comentó el corredor de 24 años del equipo UAE, aludiendo a la salida desde Bilbao el 1 de julio y a las dos siguientes etapas por tierras vascas.



El recorrido "tiene mucha montaña, lo que me gusta, especialmente en la primera y en la tercera semana", confesó Pogacar. "Aún queda mucho pero estoy seguro de que será otro gran Tour y estoy ya emocionado pensando en el próximo julio", indicó el esloveno, para el que la etapa reina será la decimoséptima, con final en Courchevel.



Pogacar, segundo en la general del último Tour, por detrás del danés Jonas Vingegaard, estuvo presente este jueves en el Palacio de Congresos de París, donde tuvo lugar la presentación de la edición 2023.



Será un Tour con un perfil manifiestamente montañoso. Y como muestra varios botones. La ronda visitará los cinco macizos montañosos de Francia, con un récord de 30 puertos. Junto a todas las cimas a escalar, solo una contrarreloj de 22 km.



Después de las dos primeras etapas para llegadores, el pelotón -la salida desde País Vasco así lo posibilita- se encontrará con los Pirineos en la quinta etapa. Con una llegada en Laruns, donde el fenómeno esloveno firmó su primera victoria de en el Tour 2020.



- ¿Nuevo duelo con Vingegaard? -

Jonas Vingegaard, el hombre que le batió el pasado julio en el Tour, también deberá lidiar con el sube y baja constante que presenta la edición 2023.



Discreto desde su victoria -sólo disputó dos carreras desde entonces- el danés no estuvo presente en la presentación del recorrido de este jueves, pero cuenta con disputar la prueba, según indicó en una entrevista a Cyclingnews la víspera.



Menos opciones hay de que Pogacar tenga que vigilar el próximo verano a otra sensación del ciclismo, el nuevo campeón del mundo Remco Evenepoel.



La única contrarreloj de la edición 2023 (22 kilómetros accidentados) ha debido de desanimar al belga, reciente ganador de la Vuelta a España, y llevarlo a optar por el Giro.



Entre su plan de carrera, que pasaba por una primera aparición en la Grande Boucle en 2024, y las tres cronos del Giro (para más de 70 kilómetros en total), Evenepoel, medalla de bronce en la disciplina en los últimos Mundiales, presumiblemente elegirá la ronda italiana.



Los pocos kilómetros de contrarreloj en el Tour puede también hacer entrar en el baile a otros corredores como David Gaudu. "Poca contrarreloj, eso me va", sonrió el escalador bretón, cuarto en la pasada edición.