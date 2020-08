¡Preocupación! A dos semanas del Tour de Francia, Egan Bernal abandona el Criterium Dauphiné

Francisco Henao

A dos semanas de comenzar el Tour de Francia las alarmas se prendieron este sábado en el Team Ineos con el abandono de uno de sus líderes, Egan Bernal, del Criterium Dauphiné, por problemas de salud.



Bernal, actual campeón del Tour, no tomó la salida en la cuarta etapa de la carrera que se cumple en una región francesa, al acusar dolores en la espalda.



“Tiene una pequeña molestia y lo mejor para él es tomarse todo con calma y no exigirse si no está en condiciones. Falta poco para el Tour y es importante que llegue en las mejores condiciones”, señaló Geraint Thomas, quien es compañero de Egan en el Ineos y es otro de los líderes para el Tour.



El colombiano tendrá reposo absoluto y estará bajo atención médica para tenerlo a punto con miras al Tour que comenzará el 29 de agosto.