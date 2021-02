Francisco Henao

¡Otro golpe para Nairo! El Arkéa Samsic no fue invitado a la Vuelta a España 2021

A la decepción de no ser invitado al Giro de Italia 2021, el Arkéa Samsic, equipo donde corre el colombiano Nairo Quintana, le sumó otra frustración: no ser tenido en cuenta para la Vuelta a España de este años.



Los organizadores de la carrera española dieron a conocer los últimos tres equipos invitados para la Vuelta y allí no aparece la escuadra francesa.



El Burgos-BH, Caja Rural y Euskaltel, todos españoles, fueron los que tuvieron el privilegio de ser tenidos en cuenta para la carrera que se llevará a cabo del 14 de agosto al 5 de septiembre.



El Arkéa Samsic ya había quedado por fuera de la nómina que correrá el Giro de Italia. De las tres grandes, el equipo de Nairo Quintana solo participará en el Tour de Francia.