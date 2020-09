¡Otro discreto papel! Análisis de la actuación de Colombia en el Mundial de Ruta

Daniel Molina Durango

No fue buena la actuación de Colombia este domingo en la prueba de ruta del Mundial de Imola (Italia) que terminó dejando el título en manos del francés Julian Alaphilippe, clasicómano por excelencia que cruzó la meta en solitario.



El mejor cafetero fue Rigoberto Urán, quien ocupó el puesto 24 a 1:34 del ganador de la prueba.



El mismo Urán calificó el rendimiento del equipo dirigido por Carlos Mario Jaramillo como ‘discreto’, aunque resaltó que “se intentó dar lo mejor”.



Es cierto que el Mundial suele ser una carrera muy extensa (258, 2 kilómetros en esta ocasión) y que se convierte también en una prueba de resistencia, con casi siete horas de recorrido, donde juega mucho el azar, pero ya son varias las participaciones en que no llegan los resultados.



Catar 2016, Noruega 2017, Austria 2018, Reino Unido 2019 e Italia 2020 son malas experiencias, pues el segundo país con mejor ranking UCI -lo que le permite tener uno de los equipos con más corredores- no se mete ni siquiera en la lucha de una medalla.



Le puede interesar: ¡Ansu Fati está imparable! Mirá los golazos de la nueva 'joya' del fútbol mundial



Para el exentrenador de la Selección Colombia Luis Fernando Saldarriaga esta es una situación triste, pues está seguro que el país tiene corredores para ser protagonista, “pero no hay cohesión y trabajo de equipo”



En la prueba del domingo de Imola, Saldarriaga identificó dos errores claves. “A 65 kilómetros de meta, Francia decidió atacar para hacer una aproximación a la selección del grupo y que quedara un colectivo mucho más equilibrado y en ese momento el equipo colombiano estaba diluido”.



Según Luis Fernando, cuando eso pasa, los corredores deben hacer mucho esfuerzo para llegar a la cabeza del grupo y por eso cuando quieren incidir en la carrera están muy desgastados.



El entrenador contrasta esa situación con la de equipos como Bélgica y Dinamarca, quienes estaban agrupados en torno a sus líderes Van Aert y Fuglsang, respectivamente.



La otra situación identificada por el exentrenador del Manzana Postobón es que Rigoberto Urán salió a marcar a un gregario francés en la última subida a la cima Galisterna, sin tener en cuenta que el hombre a seguir era el campeón Alaphilippe.



“Fue una mala interpretación de carrera. A mí no me gustó lo de Colombia y lo cierto es que llevamos seis años sin plasmar una idea táctica. no se trabaja en grupo y tenemos los corredores para hacerlo”.

Para Saldarriaga, cuando no hay una idea plasmada pasa lo ocurrido, donde se notó a Colombia siempre desagrupada y sin siquiera opción de imponer condiciones de carrera.



“Nunca se supo quién era el líder, para quién trabajaba el equipo. Urán, López, Chaves y Martínez parecían trabajando individualmente. Hoy se demostró que el Mundial no era para un corredor de tres semanas. Puede pasar que se queden sin piernas, pero no que no haya idea de grupo”, concluyó.

Reacciones