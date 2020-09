¡No se rinde! Egan reconoce superioridad de sus rivales, pero dice que seguirá intentándolo

Francisco Henao

El ciclista colombiano Egan Bernal, vigente campeón del Tour de Francia, aseguró este viernes, tras ceder 36 segundos en el final de la 13ª etapa, que se sintió bien toda la jornada, "pero los otros estuvieron más fuertes" .



Bernal cedió 36 segundos ante los eslovenos Primoz Roglic y Tadej Pogaçar y queda ahora tercero en la general a 59 segundos del primero, que sigue liderando la carrera, y a 15 del joven corredor del UAE Emirates.



"Todo el día fue muy duro, perdí algo de tiempo, pero me sentí bien. Los otros corredores estuvieron más fuertes y hay que aceptarlo" , admitió Bernal al concluir una etapa en la que ganó su compatriota Daniel Martínez (Education First) .



Pese a perder un puñado de segundos, Bernal no renuncia a revalidar el histórico triunfo en París del año pasado: "Hay que intentar seguir dando lo mejor de nosotros, ir día tras día, seguir con la moral alta, seguir intentándolo porque esto es el Tour de Francia, la carrera más dura del mundo" .



El ciclista colombiano de 23 años, cuya preparación para el Tour se vio alterada por unos dolores en la espalda que le obligaron a retirarse del Critérium del Dauphiné en agosto, insistió en que se encuentra en buen estado de forma.



"La verdad es que estoy bien, me sentí muy bien durante la subida, solo que los otros estuvieron más fuertes y son cosas que hay que aceptar" , concluyó.