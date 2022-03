Nairo Quintana se montó al podio en la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña

El australiano Ben O'Connor (AG2R) es el nuevo líder de la Vuelta a Cataluña, tras ganar este miércoles en solitario la tercera etapa entre la localidad francesa de Perpiñán y la estación de esquí de La Molina.



O'Connor, cuarto en el último Tour de Francia, superó en la meta al español Juan Ayuso (UAE), que entró segundo y al colombiano Nairo Quintana (Arkea), que llegó tercero, dando entrada al resto de favoritos tras 161 km.



Quintana se metió al podio luego de haber escalado en los últimos 30 km de 'La Molina'. El boyancese está ahora a 6 segundos del líder.



"La Molina es para nosotros muy importante. He estado siempre muy cerca, es un puerto que conozco desde la primera vez que corrí la Vuelta Cataluña hace 11 años y que nos gusta mucho. Hemos trabajado muy bien y ahora disfrutamos del momento", expresó Nairo.



Por otro lado, su compatriota Sergio Higuita ha tenido una muy buena actuación en esta carrera y en la tercera etapa está en la cuarta posición de la clasificación general.



"No hubo un equipo que llevara un control absoluto y eso hizo que la carrera estuviese muy loca al final. O'Connor iba demasiado fuerte y aunque atrás se apretó bastante no fue suficiente. Intentamos hacer el esprint lo mejor posible, aunque llegamos con pocas piernas", comentó Higuita.



El australiano se puso primero de la general, desbancando al noruego Jonas Hvideberg, que se había enfundado el maillot de líder el martes tras hacer acopio de bonificaciones en la segunda etapa.



Por detrás de O'Connor en la general se sitúan Ayuso a diez segundos y Nairo Quintana a 12.



La etapa se jugó en la exigente subida de 12 km a la meta de La Molina con un desnivel medio del 4,5% cuando O'Connor sorprendió al pelotón a ocho kilómetros para el final.



Ayudado por el escaso entendimiento detrás entre los favoritos para esta ronda catalana, O'Connor acabó entrando el primero en solitario en la meta, donde en 2019 se había impuesto el colombiano Miguel Ángel 'Supermán' López.



El jueves tendrá lugar la cuarta etapa de la Vuelta a Cataluña, un nuevo recorrido de alta montaña de 166,7 km entre la Seu d'Urgell y la estación de esquí de Boí Taüll, con tres altos de primera categoría, incluida la meta.