Nairo Quintana no se retira del ciclismo: "voy a seguir batallando por competir"

Este miércoles, cuando todo el país esperaba el anuncio oficial del retiro del ciclista Nairo Quintana, el boyacense de 32 años confirmó que todavía no es el momento para bajarse del 'caballito de acero'.



"Hoy quiero decirles que estoy en buena forma para seguir, que debido a los acontecimientos de los últimos meses donde es innegable el ambiente enrarecido y la inexplicable muralla que se ha levantado por mis posibilidades de competir, no me rindo y sigo hacía adelante", dijo 'Nairoman' en conferencia de prensa entregada en Bogotá.



Desde el pasado lunes apareció una versión periodística donde se afirmaba que Nairo Quintana habría tomado la decisión de retirarse del ciclismo, por los problemas que ha tenido después de la sanción interpuesta por la UCI, que lo acusó de usar el Tramadol durante el Tour de Francia 2022.



"En mi carrera deportiva he estado sometido a muchas pruebas de gran dificultad física y mental, siendo en todo momento consciente con la obligación de ser coherente en mis actuaciones frente al público que disfruta de mis victorias y sufre junto a mí en los más difíciles retos", manifestó Quintana.



Acerca de las acusaciones de la UCI a finales de 2022, manifestó: "Soy un corredor honesto, siempre lo he sido, en mis más de 260 controles en los últimos diez años de mi carrera no he tenido problemas. Desde que soy profesional desde el año 2009 he respetado las reglas, competido con integridad y respetado y honrado el juego limpio".



Nairo Quintana anunció finalmente que en los próximos días viajará a Europa apra hablar con varios equipos y buscar la posibilidad de seguir compitiendo en el viejo continente.



La rueda de prensa completa de Nairo Quintana la puede ver completa aquí: