Nairo Quintana: "Lamentablemente el resultado del TAS no fue bueno para mí"

Este jueves se conoció la decisión final del TAS sobre el caso Nairo Quintana y la expulsión del Tour de Francia 2022 por supuestamente haber ingerido Tramadol.



Dicha determinación realizada por el tribunal de arbitramento ratificó la sanción interpuesta por la UCI, al alegar que la cantidad de dicha sustancia encontrada en el organismo del ciclista colombiana era suficiente para confirmar la expulsión.



"Hoy nos dieron el resultado del TAS, lamentablemente no fue bueno para mí, con tristeza lo digo. Con orgullo digo que a lo largo de mi carrera deportiva he tenido más de 300 controles antidoping, más o menos 3 controles por mes, y nunca he tenido algún problema de dopaje en lo absoluto", comentó Nairo Quintana una vez se confirmó la decisión del TAS.



El ciclista boyacense, campeón del Giro de Italia 2014 y Vuelta a España 2018, había terminado sexto en la clasificación general del Tour de Francia, pero por este incidente fue expulsado de la competencia un día después de que esta terminara y condenándole asimismo a 5.000 francos suizos (casi 25 millones de pesos) de multa.



"Tengo muchas razones del por qué no hacerlo y el por qué no he tomado este producto (Tramadol). Lamentablemente ha salido este resultado, luego más adelante les comentaré toda la situación, el día a día y a lo largo del proceso del cómo sucedió, cómo presentamos nuestra defensa y el por qué el TAS no la tuvo válida", dijo Nairo Quintana.



El Tramadol estuvo mucho tiempo bajo la vigilancia de la Agencia Mundial Antidopaje, pero sin hacer parte de su lista de sustancias prohibidas. Sin embargo, en septiembre de este año la AMA determinó que este producto quedará excluido de todas las competencias del deporte a partir de 2024.



"La vida pasa, sigue, la tormenta tiene que pasar, sigo mirando hacia adelante, tengo una linda familia, tengo un país y grandes amigos que me apoyan", comentó al final Nairo Quintana.

Nairo Quintana reacciona al fallo adverso del TAS que confirma sanción de la UCI por uso de tramadol. pic.twitter.com/5YRL7Flwq6 — Javier Carbonell 🎤 (@xaviercarbonell) November 3, 2022