Nairo Quintana: "He tenido un buen momento de forma y eso se tiene que aprovechar"

Nairo Quintana sigue imparable y este domingo en una definición de película el boyacense ganó el Tour de los Alpes Marítimos.



Con una ventaja de casi dos minutos sobre Tim Wellens, quien fuera el líder hasta esta jornada, el boyacense de 32 demostró categoría y que viene de excelente forma para lo que será esta temporada 2022.



"Es una alegría. He tenido un buen momento de forma y eso se tiene que aprovechar. Este año he podido trabajar bien, el equipo ha hecho un gran trabajo y todos estamos contentos", comentó Nairo Quintana al final de la etapa.



Sobre la competencia dijo: "He vivido en Mónaco mucho tiempo, son carreteras donde entreno casi todos los días. Tengo toda la confianza y he arriesgado porque era muy lejos el ataque de hoy, pero el equipo (Arkea) trabajó muy bien para generar el desgaste en Tim Wellens y hemos podido ganar".



Finalmente, sobre sus objetivos para este 2022 indicó: "Ahora seguiremos trabajando para la País-Niza, necesitamos llegar de buena forma para hacer una excelente carrera".



Nairo Quintana seguirá su proceso de preparación para lo que será su gran reto de este año y es el Tour de Francia y la Vuelta a España, las dos grandes carreras ciclísticas donde el Arkea participará.



