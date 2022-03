Miguel Ángel López se mantiene en la casilla 5 de la clasificación general de la Tirreno-Adriático

El escalador francés Warren Barguil se impuso en solitario este viernes en la 5ª etapa de la Tirreno-Adriático, en una jornada de 155 km de recorrido rompepiernas entre Sefro y Fermo, y el esloveno Tadej Pogacar se mantiene líder a dos días del final de la prueba.



Miembro de una fuga de 12 corredores que se formó a un centenar de kilómetros de la meta, Barguil atacó dos veces en los últimos cinco kilómetros de la subida final hasta quedarse solo y apuntarse la victoria.



El escalador francés se mostró claramente como el corredor más fuerte de los fugados, sobre todo en los últimos tres kilómetros de ascenso, incluida una rampa de 800 metros al 21% de desnivel.



Es la 7ª victoria en la carrera del ciclista francés, pero la primera en WorldTour desde 2017, cuando se llevó dos etapas en un memorable Tour de Francia.



En la general no hubo cambios significativos y Pogacar mantiene los 9 segundos de ventaja sobre el belga Remco Evenepoel.



El mejor colombiano sigue siendo Miguel Ángel López, quinto en la general, a 1:00 del líder. Rigoberto Urán está en la casilla 13, a 1:21.



Tal como podía suponerse, el italiano Filippo Ganna, especialista en la lucha contra el crono, no aguantó el ritmo de los escaladores y cedió su plaza en el podio provisional al neerlandés Thymen Arensman, tercero ahora a 43 segundos del esloveno.



El ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos), distanciado en la víspera y con una "infección gástrica", según su equipo, no tomó la salida.



El sábado se disputará la etapa reina, con dos ascensos al Monte Carpegna (6 km al 9,9% de pendiente media), que deberá decidir la clasificación final, ya que la última etapa, el domingo, es plana y la victoria normalmente será para un velocista.

- Clasificación de la 5ª etapa:

1. Warren Barguil (FRA/Arkea - Samsic) 3 h 39:53. (media: 42,5 km/h)

2. Xandro Meurisse (BEL) a 10 segundos.

3. Simone Velasco (ITA) 14.

4. Nélson Oliveira (POR) 15.

5. Richie Porte (AUS) 26.

6. Tadej Pogacar (SLO) 28.

7. Jonas Vingegaard (DEN) 28.

8. Enric Mas (ESP) 28.

9. Remco Evenepoel (BEL) 28.

10. Jai Hindley (AUS) 28.

- Clasificación general:

1. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates) 18 h 17:08.

2. Remco Evenepoel (BEL/DEC) a 9.

3. Thymen Arensman (NED/DSM) 43.

4. Jonas Vingegaard (DEN/JUM) 45.

5. Miguel Ángel López (COL/AST) 1:00.

6. Richie Porte (AUS/INE) 1:00.

7. Tao Geoghegan Hart (GBR/INE) 1:02.

8. Jai Hindley (AUS/BOR) 1:06.

9. Enric Mas (ESP/MOV) 1:11.

10. Wilco Kelderman (NED/BOR) 1:14.