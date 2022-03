Miguel Ángel López se mantiene como el mejor colombiano en la Tirreno-Adriático

El australiano Caleb Ewan se impuso al esprint en la 3ª etapa de la Tirreno-Adriático, entre Murlo (Toscana) y Terbi (Umbría), con 170 km completamente llanos, en una jornada en la que el italiano Filippo Ganna mantuvo el liderato de la prueba.



Ewan (Lotto), que no había podido meterse en el esprint del martes, se tomó la revancha este miércoles, superando al francés Arnaud Démare (Groupama), que fue el que lanzó la batalla final pero no pudo mantener el ritmo hasta la línea de meta.



El neerlandés Olav Kooij (Jumbo), segundo el martes, acabó tercero, por delante de otro francés Nacer Bouhanni (Arkéa) y del belga et Tim Merlier (Alpecin), vencedor de la etapa precedente.



Los colombianos llegaron en el lote principal y no tuvieron inconvenientes durante la jornada de este miércoles.



En la clasificación general, Ganna sigue líder con 11 segundos de ventaja sobre el belga Remco Evenepoel y 14 sobre el esloveno Tadej Pogacar. El mejor cafetero en la prueba Miguel Ángel López, al ubicarse en la casilla 9, a 42 segundos de Ganna. Rigoberto Urán está en la posición 46, a 1:15.



Precisamente, Pogacar, vigente campeón de la prueba, y el francés Julian Alaphilippe, campeón del mundo, fueron los grandes animadores del final de la jornada, formando parte de una escapada de cuatro corredores que se formo a menos de 30 km de la meta después de un esprint especial.



Los escapados llegaron a aventajar en 25 segundos al pelotón, pero los equipos con velocistas no quisieron dejar pasar la ocasión de pelear por la etapa y echaron abajo la fuga a 13 km para el final.



El jueves se disputará la 4º etapa, con 202 km entre Cascada de Marmore y Bellante, una jornada de media montaña que servirá de aperitivo a las etapas montañosas de viernes y sábado, antes de la contrarreloj final del domingo en San Benedetto del Tronto.