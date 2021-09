Miguel Ángel López: "Les pido perdón a mis compañeros, no fue la mejor decisión

Este sábado fue noticia el ciclista colombiano Miguel Ángel López luego de su sorpresiva salida de la Vuelta a España, después de haber quedado muy retrasado y perdido su puesto en el podio.



Después de ese acto que fue reprochado por los fanáticos del ciclismo, el pedalista boyacense entregó unas declaraciones donde se pronunció sobre lo ocurrido.



"Es una situación difícil de acertar. Se crean dudas, perdimos la batalla. Somos seres humanos y al final tenemos muchos factores que nos privan de algunas cosas”, dijo Miguel Ángel López.



Sobre la situación que se presentó en la etapa de hoy manifestó: "Se presentaron unas situaciones complejas. Es algo complicado y por uno u otro factor llegamos a tomar esta decisión, a falta de un día para terminar la carrera”.



"Sabíamos que aún batallando era perder, que era complicado. Somos seres humanos y tenemos muchos factores que nos privan de algunas cosas", expresó el ciclista acerca de su decisión de retirarse.



"Les pido perdón a mis compañeros, por el trabajo que hacen. No fue la mejor decisión. A falta de un día tenía que acabar la carrera e ir tranquilamente. Somos seres humanos, de carne y hueso, el que sea ciclista lo entiende más. Somos seres humanos, no motores", reconoció el boyacense de 27 años en la entrevista.



Finalmente, Miguel Ángel López indicó que no ha pensado salir del Movistar Team.