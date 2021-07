Francisco Henao

El esloveno Matej Mohoric (Bahrain) se impuso en solitario este viernes en la 19º etapa del Tour de Francia, de 207 km entre Mourenx y Libourne, logrando su segundo triunfo parcial tras haber ganado también en Le Creusot (7ª etapa).



El campeón de Eslovenia formaba parte de la escapada de una veintena de corredores que se formó a poco más de 90 km para la llegada y lanzó un ataque a 25 km al que ya no respondieron el resto de fugados, mientras que el líder Tadej Pogacar mantuvo la camiseta amarilla a dos días de terminar el Tour.



Mohoric consiguió este segundo éxito personal menos de dos días después del registro de los gendarmes en el hotel de su equipo en Pau.



Una investigación preliminar se abrió el 3 de julio por la fiscalía de Marsella para "determinar la realidad o no de las infracciones que hayan justificado su apertura" sobre las sospechas de dopaje en su equipo.



El esloveno de 26 años se impuso en la séptima etapa en Creusot y el Tour tiene por tercer día consecutivo un ganador de etapa de esa nacionalidad, después de las dos victorias de Pogacar, el miércoles y el jueves.



La clasificación general después de la etapa de este viernes no presentó cambios.