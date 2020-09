¿Más leña al fuego? Lo que dijo Guillaume Martin, del Cofidis, siembra más dudas sobre posibles dopajes en el Tour

Francisco Henao

El fantasma de posibles dopajes en el Tour de Francia que terminó el domingo pasado, está lejos de irse.



A las investigaciones que se adelantaron contra Nairo Quintana, líder del Arkea, se suman las declaraciones del pedalista francés Guillaume Martin, del Cofidis, quien en entrevista con el diario Le Parisien fue contundente: "No pondría la mano en el fuego para decir que todo el pelotón está limpio".



El pedalista reconoció que por los tristes antecedentes, "cada año el ganador del Tour es sospechoso. Este es el precio del turbulento pasado del deporte. Uno tiene que vivir con ello".



Sin embargo Martin también fue tajante: "No puedo permitirme tener dudas y decirme a mí mismo 'Soy el undécimo pero él o él están bajo sospecha'. De lo contrario, me desanimaría demasiado. Aunque no soy ingenuo: no pondría mi mano en el fuego para decir que todo el pelotón está limpio".



Las autoridades francesas por ahora investigan a miembros del Arkea, pero no se descarta que las pesquisas incluyan a otros equipos.