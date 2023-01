Luis Quintana: “Para mí es mejor Nairo se retire, él ya le dio el gusto a todos los colombianos"

Revuelo en el ciclismo colombiano este lunes luego de conocerse el posible retiro de Nairo Quintana como ciclista profesional.



La no posibilidad de estar en un equipo World Tour para competir en Europa y los inconvenientes por la sanción de la UCI por el supuesto uso del Tramadol durante el Tour de Francia 2022, estarían obligando al ciclista boyacense a reconsiderar su futuro deportivo.



Acerca del posible retiro de Nairo Quintana del ciclismo habló su padre, Luis Quintana, para Caracol Radio y dijo: "Para mí es mejor Nairo se retire, yo descansaría, porque sufro pensando en los riesgos, pensando en que está muy lejos, pensando en que yo perdí un hijo por dárselo a Colombia".



don Luis continuó diciendo: "Entonces para mí sí sería satisfactorio que se retirara y que le dedicara un poco más de tiempo a su familia, a sus negocios y al resto de vida que le queda, porque está en el momento en el que puede disfrutar".



Para el padre de Nairo Quintana, ya es momento de que su hijo piense en su futuro más allá del ciclismo: “Ya él ha luchado mucho, tiene mucho que hacer y así también está con Dayer, mejor que no siga con más riesgos, que no bregue más, sino que administre lo de ellos, pero aún no sé nada".



Por otra parte, Luis Quintana dio luz sobre una de las posibles causas por la cual su hijo no pudo firmar con un team World Tour: “De todas maneras él tuvo un proceso en la UCI europea para sacar su honor en limpio, y se lo tiene demorado y por ese motivo tal vez sus equipos le cierren las puertas”.