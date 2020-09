Lo que el Tour  de Francia le dejó al ciclismo colombiano. Análisis

Juan Carlos Pamo

El Tour de Francia le dejó diferentes sensaciones a Colombia. Por un lado, quedará la ‘resaca’ de Egan Bernal por no haber podido revalidar su título (este año, el campeón fue Tadej Pogacar), mientras que por el otro quedó la sonrisa de las buenas actuaciones de Miguel Ángel López, Daniel Martínez y Rigoberto Urán.

Ahora la meta de los escarabajos será brillar en el Mundial de Ruta, que comenzará este jueves en Imola, Italia. ¿Podrán destacarse?

Daniel, el del futuro

Si hubo algo positivo de Colombia en el Tour, fue la gran actuación de Daniel Martínez, gregario de Rigoberto Urán en el First Education.



Martínez, tras una escalada espectacular, ganó la etapa trece de la ronda gala en un final emocionante. Y días atrás se había quedado con el título del Dauphiné.



Daniel será el único protagonista colombiano en la contrarreloj del Mundial de Ruta de Imola, y hay razones como para pensar que puede cumplir con un buen papel.



Por lo menos así lo analiza Luis Fernando Saldarriaga, reconocido entrenador de ciclismo.



“Pienso que el hecho de que haya ganado una etapa fue muy valioso porque no estaba en el radar de muchos. En Imola sería histórico si pudiera hacer un top-10”, analizó.

López tiene vuelo

El estreno de Miguel Ángel López en el Tour de Francia fue muy positivo. El boyacense no solamente quedó entre los diez mejores de la carrera (quedó sexto), sino que ganó la etapa reina y, además, estuvo muy cerca de lograr el podio, donde estuvo encumbrado hasta la contrarreloj que definió la clasificación general.



Jairo Chávez Ávila, analista de ciclismo, considera que la actuación de ‘Supermán’ fue reconfortante. “Miguel no tenía un gran equipo y aún así se las arregló para mantenerse entre los primeros diez. No logró el podio porque en la crono se quedó sin piernas”, aseguró.

‘Supermán’ hace parte de la nómina que estará en el Mundial.

La ‘batalla’ de Rigo

Rigoberto Urán demostró que es un símbolo de lucha. Meses antes de participar en el Tour, el antioqueño tenía la clavícula rota y los pulmones perforados a causa de una caída, e incluso estaba pensando en el retiro del ciclismo.



Sin embargo, decidió seguir corriendo después de recuperarse y logró quedar en el Top-10 del Tour, en el que se ubicó en una meritoria octava casilla.



“Colombia hizo un excelente Tour de Francia y ahora vamos al Mundial. Espero que los colombianos se sientan orgullosos de nosotros”, expresó el capo del Education First.

En Imola, se espera que Urán sea el líder de carrera de Colombia en la prueba de Ruta, que se disputará el domingo 27 de septiembre.

Esperan revancha

Egan Bernal y Nairo Quintana llegaban como favoritos a esta edición 2020 del Tour de Francia, pero por diferentes razones no pudieron cumplir con las expectativas.



Ambos esperarán revancha en el 2021, ya que tampoco podrán estar en el Mundial de Ruta.



Egan llegaba al Tour como el campeón defensor (lo ganó en el 2019), pero tuvo que retirarse al no estar en plenas condiciones físicas. Días atrás el ciclista de Zipaquirá había estado en duda para disputar la carrera por unos dolores en la espalda.

Nairo, por su parte, sufrió muchas caídas a lo largo del recorrido, y eso mermó su capacidad para mantenerse al menos dentro de los diez primeros. Ambos esperan una próxima temporada con mejor fortuna.

Cartas de la ruta

En Imola, la prueba de ruta es la competencia en donde Colombia más opciones tendrá de conquistar una medalla. El equipo nacional estará conformado por Miguel Ángel López, Hárold Tejada, Rigoberto Urán, Sergio Higuita, Daniel Martínez, Sebastián Henao, Sergio Henao y Esteban Chaves.



De acuerdo con Luis Fernando Saldarriaga, Colombia tiene buenas figuras para pelear.



“Tenemos muy buenos ciclistas, el tema será cómo se ubiquen en esa prueba y cuál sea la estrategia que vayan a llevar a cabo. Hay que apostar desde lo táctico, ya que Daniel Martínez y Sergio Higuita podrían sorprender”, analizó el entrenador.