"Lo daré todo en la crono para mantenerme en el podio": Miguel Ángel López

Daniel Molina Durango

El ciclista colombiano Miguel Ángel 'Supermán' López (Astana) aseguró este jueves que lo dará "todo por mantener el podio" en la contrarreloj del próximo sábado, una disciplina en la que no es una especialista.



Tras la última etapa alpina, ganada por el polaco Michal Kwiatkwoski (Ineos), 'Supermán' López se mantiene en la tercera plaza de la clasificación general, aventajando en 1:39 al australiano Richie Porte, principal rival por el podio.



"Hemos trabajado bastante, pero hacer una 'crono' en una etapa 20 de un Tour es más de fuerza y piernas", declaró López, que considera que tiene suficiente ventaja ante Porte y que por eso no ayudó a tirar del grupo de los favoritos cuando el australiano sufrió un pinchazo a poco menos de 30 km para la meta.



"Les interesaba más a ellos para escalar posiciones, yo no le iba a sacar ningún beneficio si hubiese trabajado, al contrario me hubiese fatigado un poco más", declaró el colombiano en referencia a los españoles Mikel Landa y Enric Mas, los corredores que más tiraron de ese grupo para distanciar a Porte.

Sobre la etapa, López explicó que "fue otro día duro, pero estoy feliz de pasarlo sin problemas y después de un gran trabajo de todo el equipo".



A diferencia de la jornada anterior, en la que 'Supermán' atacó en el ascenso final al Col de la Loze para apuntarse la etapa, el colombiano no lo intentó este jueves: "El ritmo en el ascenso final era muy alto y no fue posible intentar nada".



"Pero estoy contento con haber podido mantener mi posición en la clasificación general y ganar tiempo sobre otros rivales", como Adam Yates y Rigoberto Urán.



"Nos queda una etapa menos y ya estamos cerca de París", concluyó.