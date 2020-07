¡Le tiene fe! Lo que le augura un entrenador del Ineos a Egan Bernal, en el Tour de Francia

Francisco Henao

Egan Bernal sigue siendo el gran favorito para ganar el Tour de Francia 2020.



No solo por su condición de actual campeón, sino por su juventud y sobretodo por el talento que es muy reconocido entre rivales y entrenadores de los diferentes equipos.



Con Egan el Ineos ha hecho un trabajo grande, siendo el primero de ellos alejarlo de la polémica internacional que se ha presentado en torneo a quién sería el líder del equipo para el Tour, ya que Chris Froome y Geraint Thomas también quieren repetir título en la carrera francesa.



"No importa cuál sea tu palmarés si no llegas al Tour al 100 por ciento de tu forma. En el caso de Egan, las personas con las que trabaja más estrechamente en el equipo lo han instado a mantener la calma, hacer su trabajo, que es entrenar bien y recuperarse bien, y no dejarse llevar por todo ese debate", dijo Xabi Artetxe, uno de los miembros del staff técnico del Ineos, a Cyclingnews.



Reconoció el entrenador que ve en el colombiano todas las posibilidades para celebrar de nuevo en los Parques Elíseos de París.



"La historia nos dice que el ciclista más fuerte gana el Tour, y si Egan es el más fuerte, que puede ser, creo que las posibilidades de que gane el Tour este año son muy altas ", aseguró Artetxe.



El Tour comenzará el 29 de agosto con expectativas por los cambios que ha tenido este año debido al coronavirus, y en esta carrera otro colombiano que buscará el triunfo será Nairo Quintana, ahora con el Arkea francés.