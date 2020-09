Las razones que llevaron a que Egan Bernal cediera su trono en el Tour de Francia

Francisco Henao

La noticia del retiro de Egan Bernal, campeón vigente del Tour de Francia, sacudió a la afición mundial que desde antes de iniciarse la carrera más importante del mundo en ciclismo, lo tenía como serio candidato para repetir título.



Pero, ¿cuáles fueron en realidad los motivos que llevaron a que el colombiano cediera su trono?



Más allá del sufrimiento que ha tenido en las etapas de montaña del Tour, hubo otros factores que influyeron para que Bernal no pudiera con la pesada carga de defender el título.



1. La desgastante polémica en el Ineos sobre el líder que tendría en el Tour, con Egan, Geraint Thomas y Chris Froome sobre la mesa. El equipo británico no fue capaz de decidir con mucha anticipación quién sería su líder en la carrera. Dejó correr la especulación a nivel mundial y eso hizo mella al interior del grupo.



2. Decidiendo solo a pocos días del Tour de que Bernal iba a comandar el equipo, se conformó una nómina muy débil para darle la pelea a los del Jumbo. El colombiano por lo menos necesitaba a un hombre de peso a su lado, bien sea Froome o Thomas.



3. Egan no venía bien. En las carreras que corrió previo al Tour, tuvo muchos problemas. De hecho se retiró en el Critérium Dauphiné, que fue la última en la que participó, por problemas físicos.



4. Ya en el Tour no encontró regularidad, más allá de que portó la camiseta de líder de los jóvenes y que fue segundo en la general. En las etapas de montaña perdió considerable terreno y muy poco respondió a los ataques de sus rivales.



5. Su condición física venía mermada. De hecho en una de las etapas de montaña reconoció las dificultades que afrontaba. “Atravesé un día de sufrimiento, con dolor de espalda, que se incrementó con cada pedalada. En la última subida se me cargó hasta la rodilla. Estoy jodido por todos los lados", dijo recientemente.