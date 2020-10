"La Vuelta a España es una competencia que siempre va a ser muy dura”: Daniel Martínez

Juan Carlos Pamo

La Vuelta a España será el último capítulo de Daniel Felipe Martínez como ciclista del EF Education First, el equipo que hace tres años le abrió las puertas de la máxima categoría y le dio la oportunidad de explotar sus cualidades frente a los mejores del mundo.



Para el cundinamarqués será una despedida especial, emotiva y de gran valor para su vida profesional, aún en medio de una situación compleja provocada por la pandemia del Covid-19.



“Le debo mucho al EF, cuando estaba en Willer me dieron la mano para venir al equipo World Tour, y realmente cuando llegué aquí la vida me ha cambiado al ver un equipo más grande y estar en las competencias que yo soñaba. Estuve rodeado de personas que realmente te enseñan bastante. El paso por EF ha sido espectacular, me han enseñado cosas para el deporte y que en la vida sirven muchísimo”, dijo Dani, quien por primera vez en su carrera competirá en dos grandes durante la misma temporada.



“Realmente no sé cómo voy a llegar, estamos en un calendario muy atípico, todas las carreras están comprimidas en dos meses. Después de que salí del Tour de Francia a los ocho días tuve el mundial y la semana siguiente las Clásicas de las Ardenas (Flecha Valona y Lieja). Entonces digamos que en realidad no te he tenido descanso, con mi entrenador hicimos unos días de descarga para relajarnos un poco y salir del ambiente de carrera para retomar energías y estar en la Vuelta a España”, afirmó el corredor de 24 años, flamante contratación del Team Ineos para la temporada 2021.



En su edición 75, la Vuelta a España recorrerá 18 etapas, tres menos de las 21 habituales en grandes vueltas, situación que para Daniel no marca la diferencia teniendo en cuenta los duros y exigentes trazados que empezarán su desarrollo en el País Vasco, con un parcial de 173 kilómetros entre Irún y Arrate.



“Igual siguen siendo tres semanas como está diseñado. Iniciamos aquí en el País Vasco donde el terreno ya es bastante quebrado. La Vuelta España es la Vuelta a España, es una competencia que siempre va a ser muy dura y más ahora en este periodo que no es la típica humedad con calor sino que será con mucho más frío”, aseguró el cundinamarqués de 24 años, campeón del Critérium de Dauphiné y ganador de la etapa 13 en la pasada edición del Tour de Francia.