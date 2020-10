Jumbo Visma y el Mitchelton se retiran del Giro de Italia por culpa del coronavirus

Juan Carlos Pamo

El Giro de Italia, golpeado por el coronavirus: dos equipos, el Jumbo Visma y el Mitchelton, decidieron retirarse este martes debido a los positivos al covid-19 de algunos de sus corredores o miembros del 'staff', antes del inicio de la 10ª etapa en Lanciano (este).



La ronda de 571 test efectuados durante la primera jornada de descanso ha sacado a la luz ocho positivos: dos ciclistas, el neerlandés Steven Kruijswijk (Jumbo Visma) , tercero del Tour de Francia-2019, y el australiano Michael Matthews (Sunweb) , maillot verde del Tour-2017, y seis miembros de personal de los equipos, cuatro en el Mitchelton, uno en el AG2R y otro en el Ineos.



La Unión Ciclista Internacional (UCI), que no ha comunicado los nombres de las personas afectadas, precisó que todos ellos "están en manos de los médicos de sus respectivos equipos que ordenaron medidas de aislamiento".



A continuación, el Mitchelton informó que se bajaba de la ronda italiana. Todo ello tres días después de la retirada, por el mismo motivo, de su jefe de filas, el británico Simon Yates, quien había presentado ligeros síntomas el viernes por la noche.



"Tras haber dado negativo en los test covid-19 del viernes y sábado, el equipo fue informado de cuatro resultados positivos entre su personal, luego de los test del domingo por la noche", explicó la formación australiana, una de las 19 que pertenecen al WorldTour (1ª división mundial).



"Por responsabilidad hacia nuestros corredores y personal, el pelotón y la organización de la carrera, hemos tomado la decisión de retirarnos del Giro", dijo su director general, Brent Copeland. "Afortunadamente, las personas afectadas son asintomáticas o presentan síntomas leves", agregó.



Descabezada por el abandono de Yates, su gran baza, la escuadra australiana solo contaba con cinco ciclistas (Haig, Hamilton, Hepburn, Howson, Meyer) en el pelotón, con un peso limitado en la carrera.

Justo antes del comienzo de la 10ª etapa, fue el Jumbo quien tiró la toalla, una retirada explicada en un breve y lacónico tuit: "Jumbo Visma no tomará la salida de la 10ª etapa del Giro este martes", indicó el combinado neerlandés.



Positivo al covid-19, su líder Kruijswijk, quien ya quedó fuera del Tour de Francia por lesión, había evidenciado signos de debilidad. En la clasificación general ocupaba el 11º puesto, a 1 minuto y 24 segundos de la 'maglia' rosa, el portugués Joao Almeida.



"Tomamos muchas medidas en el equipo para evitar el contagio", lamentó Kruijswijk, de 33 años.



"No puedo creer que lo tenga. Me siento en forma. Es una decepción muy grande", añadió el neerlandés, que terminó a los pies del podio (4º) en el Giro-2016, luego de unos días como líder.



Matthews, de 30 años, también fue puesto en cuarentena, informó su equipo precisando que el australiano, ganador de dos etapas en el Giro en el pasado, "es asintomático actualmente".



"En este punto, ningún otro miembro del equipo presenta síntomas de covid-19", añadió el Sunweb.



20 escuadras siguen todavía en el Giro, que se acerca a su ecuador y debe finalizar el 25 de octubre en Milán.



Retrasada de mayo a octubre, la prueba, la segunda por importancia en la temporada ciclista luego del Tour de Francia, tiene lugar en un contexto de aumento de los casos de coronavirus.



Durante la 'Grande Boucle' el mes pasado, la ronda de test efectuada en la primera jornada de reposo solo desveló positivos en cuatro miembros del personal de cuatro equipos diferentes. El director del Tour, Christian Prudhomme, tuvo que aislarse, pero ningún corredor se vio afectado.