Julian Alaphilippe ganó la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco 

El francés Julian Alaphilippe (Quick-Step) ganó este martes al esprint la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco entre Leitza y Viana, tras la que el esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) sigue líder de la general.



Alaphilippe, que inauguró su palmarés en este 2022, se impuso en la línea de meta a su compatriota Fabien Doubey (totalEnergies), que entró segundo, y al belga Quinten Hermans (Intermarché), tercero.



Daniel Feliepe Martínez es el mejor colombiano hasta ahora en la Vuelta al País Vasco. El bogotano se metió al top 10 en la décima casilla.



La etapa más larga de la ronda vasca, con 207,6 km, se vio marcada por la larga escapada de Julen Amezqueta (Caja Rural), Ander Okamika (Burgos-BH), Ibai Azurmendi (Euskaltel-Euskadi) e Ibon Ruiz (Kern Pharma).



Ruiz se marchó en solitario a 11 km de meta, pero acabó siendo anulado a 500 metros de la meta por un pelotón lanzado, en el que Remco Evenopoel hizo un gran trabajo para lanzar a Alaphilippe en una masiva llegada.



"No había muchos equipos que querían rodar hoy, llegué a pensar que la escapada iba a llegar, y al final hubo un trabajo enorme de todo el equipo, hice un gran esfuerzo y no podía perder", dijo Alaphilippe tras la etapa.



El francés impuso con cierta autoridad su golpe de pedal para llevarse la etapa, tras la que la general no sufrió grandes cambios.



El esloveno Primoz Roglic, que defiende su corona en esta Vuelta al País Vasco, sigue liderando la general con 5 segundos de ventaja sobre Evenepoel y 16 segundos sobre el francés Rémi Cavagna (Quick-Step).



El miércoles tendrá lugar la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco, de 181,7 km entre Laudio y Amurrio, con tres puertos de tercera categoría y dos de segunda.



