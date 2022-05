Inició el proceso de acreditación para la Copa de Naciones UCI TISSOT Cali 202 

Este martes, la Dirección de Prensa y Comunicaciones de la Copa de Naciones UCI TISSOT Cali 2022, informó que a partir de la fecha, queda abierto el periodo de Acreditaciones de Prensa, para el cubrimiento periodístico del certamen.



Este periodo reservado para recibir las solicitudes de los medios, quedó establecido de la siguiente forma:



Fechas claves

Medios Locales (Cali y el Valle del Cauca)

24 de mayo a 11 de junio



Medios Nacionales (Otros lugares de Colombia)

24 de mayo a 18 de junio



Medios Internacionales

24 de mayo a 5 de julio



Los interesados en acreditarse para la Copa de Naciones UCI TISSOT Cali 2022, deben enviar un correo electrónico, única y exclusivamente a:



acreditacionescopadenaciones@gmail.com



En este mensaje se debe enviar los siguientes datos:



Nombre

Documento

Medio

Categoría del Medio (Radio, TV, Prensa Escrita, WEB)

Cargo que desempeña

Celular

Correo electrónico



Nota: La Dirección de Prensa y Comunicaciones no se hace responsable de solicitudes de acreditación que lleguen a otras cuentas de correo electrónico.



A tener en cuenta:



• Las fechas del periodo de acreditación, han sido consultadas y aprobadas por la Dirección General del evento, a cargo del Licenciado Hernando Zuluaga, las mismas se conservarán como se publican y no sufrirán ninguna modificación.



• La UCI, Unión Ciclística Internacional, ha tomado la decisión de mantener las medidas de bioseguridad derivadas del Covid19, así aconteció en las válidas de Glasgow (Escocia) y Milton (Canadá). La máxima autoridad del ciclismo mundial, tendrá aislados a los ciclistas, como aconteció en 2021. Por lo tanto, los periodistas se acomodarán en la Tribuna de Prensa y solo irán a la parte baja de la pista, a la hora de las ceremonias de premiación, cuando podrán hacer sus registros sonoros, fotográficos y de audiovisuales. Una vez finalizadas las ceremonias, regresarán a la tribuna. No habrá acceso a las posiciones asignadas a los equipos.



• Una vez en la parte baja de la pista para su trabajo, es obligatorio para periodistas, camarógrafos y fotógrafos, usar el respectivo tapabocas.



• Las emisoras de radio que vayan a originar, de tiempo completo, su información desde el velódromo, deben reservar su lugar en la tribuna de transmisión donde tendrán un máximo de cuatro posiciones y se ubicarán en primera fila.



• La tribuna de prensa estará dividida en dos partes. La primera parte tendrá las cinco primeras filas destinadas a Medios que transmitan en directo y aquellos que requieran necesariamente un lugar para su trabajo. La segunda parte de la tribuna de prensa se destinará para aquellos miembros de los medios que solo estén de observadores.



• No se autorizará Acreditación de Prensa para fotógrafos o camarógrafos independientes o quienes no tengan representación de un Medio de Comunicación.



• Se solicita a las personas acreditadas para el operativo de prensa, no llevar invitados a las zonas de trabajo, ellos deben ocupar su lugar en la tribuna general.



• A la hora de las ceremonias de premiación, la prioridad la tienen los fotógrafos acreditados oficialmente, las demás personas deben acomodarse en los lugares que estos no ocupen, pero nunca desplazando a uno de ellos.



• La distribución y manejo de los Chalecos de Fotógrafos para acceder a la zona de competencia, será manejo exclusivo del Delegado Técnico de la UCI, quien decidirá a quien entregarlos y que cantidad de personas pueden subir al mismo tiempo a este lugar.



• Los fotógrafos y camarógrafos que no sean autorizados para trabajar en la Zona de Seguridad, deberán acomodarse en la tribuna que se asigne para dicha actividad. Siempre buscando que este sitio sea lo mejor para que puedan realizar un trabajo idóneo, digno de su profesión.



• Para acceder al Velódromo Alcides Nieto Patiño es obligatorio portar la escarapela oficial que lo acredita como miembro de un Medio de Comunicación. Es el único documento válido para hacer el cubrimiento periodístico. Sin excepción quien no lo porte no podrá ingresar al escenario.



• La Dirección General y la Dirección de Prensa y Comunicaciones, podrían retirar la escarapela de acreditación, a quien, según su criterio, esté faltando a las normas adoptadas por la UCI, o tenga mal comportamiento en el escenario, falta de respeto, genere conflictos o ponga en peligro la integridad de los demás colegas o asistentes al evento. Igual acontecerá con quien facilite su acreditación para ser suplantado por otra persona.



• En todos los casos, la Dirección de Prensa y Comunicaciones de la Copa de Naciones UCI TISSOT Cali 2022, se reserva el derecho de aceptar o negar una acreditación de prensa. Las solicitudes pueden ser valoradas por su importancia en el ciclismo, su tradición, el cubrimiento de la Copa de Naciones, las noticias del deporte en general, noticias del ciclismo, etc. Igualmente, por la cantidad de personas a acreditar, teniendo en cuenta que en la tribuna de prensa el cupo es limitado.