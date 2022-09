Gonzalo Serrano ganó el Tour of Britain luego de su cancelación por la muerte de la Reina

La Vuelta ciclista a Gran Bretaña fue cancelada en la noche del jueves al viernes debido al fallecimiento de la reina Isabel II horas antes, por lo que el español Gonzalo Serrano (Movistar), líder después de las cinco etapas disputadas, fue proclamado campeón.



Debido a la muerte de la reina, la organización de la carrera decidió poner punto y final a la edición de este año, cuando quedaban aún tres etapas por disputarse.



El español Gonzalo Serrano de Movistar fue declarado campeón de la carrera de este año, al ocupar el liderato provisional el jueves, al término de la quinta etapa disputada, ganada por el corredor belga Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe).



"Además del comunicado anterior en relación a la cancelación de la sexta etapa como una señal de respeto siguiendo el fallecimiento de Su Majestad la reina, la organización del AJ Bell Tour of Britain puede confirmar adicionalmente que la séptima (Dorset) y la octava etapa (Isla de Wight) no tendrán lugar", aclaró un comunicado de la organización de la Vuelta.



"Esta decisión fue tomada después de consultar a las partes interesadas y a los asociados a la luz de las circunstancias operativas, incluyendo la comprensible reasignación de los recursos policiales en este momento", continúa el comunicado.



"Por tanto, la clasificación final se tomará teniendo en cuenta la conclusión de la quinta etapa del jueves 8 de septiembre. El ganador del AJ Bell Tour of Britain 2022 será Gonzalo Serrano (Movistar Team", aclara la organización.



El podio lo completan el británico Thomas Pidcock (INEOS Grenadiers) a 3 segundos y el español Omar Fraile, del mismo equipo y a 7 segundos del líder.



"De manera adicional, los líderes de las respectivas clasificaciones también serán declarados ganadores de esas competiciones", amplía la organización. Por tanto, Pidcock es declarado ganador de la clasificación de puntos, el neerlandés Mathijs Passchens (Bingoal Pauwels Sauces WB) de la tabla de montaña y el irlandés Matthew Teggart (Wiv SunGod) como campeón de las metas volantes. El equipo INEOS Grenadiers gana la clasificación por equipos.



Como señal de respeto, "la organización de la vuelta junto a los equipos, ciclistas y oficiales involucrados en el evento, envían sus más profundas condolencias a la familia real en este triste momento".