¿Ganará el Giro? Egan Bernal, campeón del Tour de Francia, quiere una 'maglia rosa'

Francisco Henao

Ilusionado por correr su primer Giro, el ciclista colombiano Egan Bernal partió el sábado de Torino junto con otros 183 pedalistas en busca de la ‘maglia rosa’ que lo acredite como el mejor de la ronda italiana, sin perder de vista otro ‘rival’ con el que tendrá que luchar: una lumbalgia que ya lo bajó de la bicicleta en el Tour de Francia el año pasado.



Los dolores en la espalda son la gran incógnita con la que ha emprendido un nuevo sueño el campeón del Tour 2019, y el mismo zipaquireño, de 24 años, se pregunta si las dolencias aparecerán o no, tras dos meses de extremo cuidado, pues las carreras de tres semanas son aquellas que suelen evidenciar las buenas condiciones físicas de un corredor o acentuar sus lesiones.



Tres días antes de iniciar su recorrido en el Giro, Egan, líder del poderoso equipo Ineos, le entregó declaraciones a La Gazzetta dello Sport en las que dejó ver que la lumbalgia que arrastra no es solo una preocupación de la afición que lo sigue.



“Todo va a depender de cómo responda mi espalda. Si todo va bien, me centraré en la clasificación general y la batalla por el ‘maillot rosa’. Lo veremos día tras día porque no he corrido durante dos meses. De nada sirve hacer falsas promesas”, dijo Egan sin titubeos al medio italiano.



No obstante, el entusiasmo del corredor cundinamarqués ha sido inocultable. “Estoy impaciente. Es mi primer Giro y es mucha emoción. Me gusta el recorrido del Giro, es equilibrado, pero la montaña hará una carrera dura. Algunas etapas, como la de Toscana, serán muy importantes. Ganará el más fuerte”.

Daniel Martínez, quien corrió por EF hasta el año pasado, será gregario de Egan en el Giro. AFP / El País

La fortaleza mental, clave

Esa fortaleza física de la que habla Egan, en su caso debe estar acompañada de la fortaleza mental, al decir de Santiago Botero, campeón mundial y hoy analista del deporte de las bielas para Caracol televisión.



“El cuerpo médico de Ineos tiene una responsabilidad muy grande en la recuperación del ciclista, porque hay una acumulación de esfuerzos en un problema lumbar como el de Egan, pero su mente debe ser lo más fuerte. El ciclismo no acepta debilidades, exige un cuerpo en plenas condiciones si uno quiere aspirar a ser un ganador. Es difícil ganar una carrera de tres semanas con una lesión. El dolor se puede soportar un día, pero no tantos”, argumenta Botero.



Y continúa el exciclista, quien corriera el Giro en 1998: “No dudo de la capacidad de Egan, eso todos lo sabemos, es uno de los corredores más regulares que yo he conocido, y en la parte mental es supremamente fuerte y estable. La incógnita es esa lumbalgia que viene arrastrando y que lo obligó a retirarse del Tour el año pasado”.



Para el periodista Jairo Chávez Ávila, especialista en ciclismo, “no hay duda de que Egan parte como uno de los grandes favoritos para obtener dividendos en este Giro, pero no deja de ser una incertidumbre su estado físico debido a los problemas lumbares, que parece se mantienen todavía vigentes”.



Sin embargo, expone Chávez, “hay que apostarle a la juventud de Egan y al buen comienzo de su temporada. Recordemos que fue tercero en el Tour de la Provence, segundo en el Trofeo de Laigueglia, tercero en la Strade Bianche y cuarto en la Tirreno Adriático, demostrando que está en buen nivel. Además, optó por entrenarse estos dos últimos meses en la altura y en ese aspecto llega bien preparado”.



Goga Ruiz, narradora de ciclismo, considera que Egan ha optado por la prudencia en su estrategia para enfundarse la ‘maglia rosa’ el 30 de mayo, cuando baja el telón el Giro.



“En el ambiente flota un poco de preocupación porque desde mediados de marzo Egan no ha podido competir. Se le vio activo en la Tirreno Adriático y casi estuvo en el podio. Sin embargo, no llegó esa victoria que otros como Tadej Pogacar han conquistado. Me da la impresión que sigue siendo muy cauto en cuanto a extender el límite de la incomodidad que pueda tener en la espalda. Por su cabeza debe pasar que se tiene que sacrificar en una ‘grande’ y quizás por eso no movió más sus expectativas”.



Más allá de sus dolencias en la espalda, el corredor colombiano ha empezado a pedalear en esta edición 104 del Giro respaldado por un equipo muy completo en todos los terrenos.



“Egan es el gran candidato para conseguir la victoria final en Milán. Es uno de los mejores escaladores del planeta. Cuenta, entre otros, con los apoyos del vizcaíno Jonathan Castroviejo y su compatriota Daniel Martínez. Ojo, también, al papel que pueda representar en el equipo el ruso Pavel Sivakov”, opina el periodista de Sport Sergi López-Egea.



Las 20 etapas que restan —el comienzo fue una crono individual— dirán, al final, si Egan fue capaz de vencer a sus rivales en carretera y las dolencias en su espalda.

Pedalazos

Solo un colombiano, Nairo Quintana, ha sido ganador del Giro. Sucedió en el 2014, cuando el también cafetero Rigoberto Urán fue segundo.



El equipo Ineos, del que Egan Bernal es el capo, está conformado por el también colombiano Daniel Felipe Martínez; los italianos Filippo Ganna, Gianni Moscon y Salvatore Puccio, el español Jonathan Castroviejo y el ruso Pavel Sivakov.



Otros favoritos para ganar el Giro son Aleksandr Vlasov (Astana), Mikel Landa (Bahrain), Marc Soler (Movistar) y Simon Yates (BikeExchange).



Diez etapas de alta montaña tendrá esta edición 104 del Giro y la última semana promete ser la más dura para los ciclistas en competencia.



Con una crono individual comenzó el sábado el Giro y con una crono individual de 29,4 kilómetros concluirá el domingo 30 de mayo en Milán.