Fernando Gaviria sufrió fractura en su muñeca izquierda tras caída en GP del E3 de Bélgica

Alejandro Cabra Hernandez

El colombiano Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates) se fracturó una muñeca en una caída el viernes en el GP del E3, anunciaron el ciclista y su equipo en las redes sociales.



"Fernando Gaviria sufrió una fractura por arrancamiento del escafoides, que aunque podría permitirle entrenarse pronto, le impedirá correr durante al menos un mes", escribe en Twitter su equipo UAE Emirates.



El ciclista (26 años) colgó este sábado en Instagram una radiografía de su muñeca.

"No es el tipo de foto que me gustaría publicar pero también hace parte del ciclismo", puso Gaviria como texto, acompañando a la foto.



Gaviria cayó en la subida de La Houppe en esta clásica del World Tour y tuvo que abandonar.



El colombiano vive un inicio de temporada difícil y esta lesión le impedirá hacer la mejor preparación posible de cara al Giro de Italia, que se disputa entre el 8 y el 30 de mayo.



Gaviria todavía no ha ganado ninguna carrera esta temporada, cuando tiene 46 triunfos en su palmarés, incluida una París-Tours (2016) y dos etapas del Tour de Francia.