"Etapas como las de hoy son muy exigentes a nivel mental", dice Egan Bernal

Juan Carlos Pamo

Pese a que no hubo pelea por los puestos de la general en la etapa que acabó este miércoles en Poitiers, ganada al esprint por el australiano Caleb Ewan, el colombiano Egan Bernal, que busca su segundo Tour, aseguró que jornadas así son "muy exigentes mentalmente".



"Ha sido una etapa muy dura, como todas las etapas en el Tour. Hubo viento de cara y un final muy rápido", declaró tras la carrera el líder del Ineos.



"Al final había que estar delante para evitar las caídas. Así lo hicimos y terminamos bien el día", añadió.



"Mentalmente, hay que mantenerse muy concentrado para no exponerse a problemas en este tipo de etapas y es más fácil cuando estás bien rodeado por un equipo que me protege perfectamente", indicó Bernal.



El ganador del Tour el año pasado, y primer colombiano en imponerse en la Grande Boucle, concluyó: "Es cierto que hay etapas más duras para las piernas, pero carreras como hoy son también muy exigentes en el plano mental".



Bernal se encuentra segundo en la clasificación general, a 21 segundos del líder, el esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) .