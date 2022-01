Este lunes se presentó el libro 'Colombia Es Pasión', que narra la historia del ciclismo nacional

El escritor británico experto en ciclismo Matt Rendell, autor de ocho libros, siete de ellos sobre ciclismo, presenta su más reciente obra: 'Colombia Es Pasión'.



Una crónica periodística, histórica, antropológica y investigativa que documenta, como pocos, la gesta de decenas de ciclistas colombianos que hicieron grande al país en la última década, y conecta sus hazañas en el contexto de la realidad nacional más amplia.



Rendell estudió muy cuidadosamente todos los aspectos que rodean la evolución del deporte de las dos ruedas. Se adentró en lo más íntimo de los principales protagonistas colombianos y armó una pieza literaria que explica de un modo claro a sus lectores lo que se esconde detrás del deporte que tantas alegrías le ha dado a un país tan golpeado por la violencia como lo es Colombia.



'Colombia Es Pasión' puede verse como una continuación de su libro Reyes de las Montañas. Describe desde lo político, religioso y social la lucha de cada ciclista por encontrar un camino desconocido por muchos para ayudar a su entorno más cercano, demuestra cómo la cultura, principalmente campesina, brinda de manera natural herramientas físicas y mentales para tener éxito en las carreras más importantes del mundo.



“Colombia es para mí un lugar que considero mi casa, aquí vibro, sueño y construyo. Inicialmente el libro fue publicado en inglés, pero sentía que faltaba algo, mi corazón no estaba tranquilo porque simplemente deseaba llegar a los colombianos, a los latinoamericanos que como yo aman el ciclismo, a quienes se les hincha el corazón y tienen esa pasión que no sabemos explicar. Este libro es para todos los que disfrutan del ciclismo, para los ciclistas que me compartieron sus historias íntimas, sus familias, los periodistas y todos los que simplemente quieren comprender desde la historia, la realidad qué es el ciclismo y quiénes son los ciclistas desde adentro” afirmó Matt Rendell, autor del libro.



Este es un libro apasionado de un país apasionado por el ciclismo: su lectura no solo muestra la cara menos conocida de los triunfos de Egan Bernal, Nairo Quintana, Miguel Ángel López, sino que documenta, con gran estilo, los fracasos y las dificultades de nuestros mejores ciclistas que consiguieron, en la última década, el Tour de Francia, la Vuelta a España y el Giro de Italia.



El libro se encuentra disponible en Colombia en todas las librerías físicas y tienda virtual de Editorial Planeta y en la Tienda especializada de ciclismo Tienda Moovil a un precio de 59.000 mil pesos COP.