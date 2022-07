En vivo: Así se vive la etapa 12 del Tour de Francia 2022

La etapa 12 del Tour de Francia tendrá un recorrido de 165,1 kilómetros entre Brianzón, la segunda ciudad más alta de Europa, ubicada a más 1.300 metros sobre el nivel del mar y Alpe D’Huez, a 1.850 metros de altura.



Colombia ha ganado 22 etapas en toda su historia en el Tour de Francia.



9:50: a 50 kilómetros para finalizar la carrera, la fuga principal de la carrera culminó el ascenso al Col de la Criox. Giulio Ciccone cruzó en la primera posición y sumó 20 puntos, segundo pasó Neilson Powles, que ganó 15 puntos, en la tercera posición lo hizo Louis Meintjes, que obtuvo 12, en la cuarta posición cruzó el británico Chris Froome, que se adjudicó 10, y Thomas Pidcock ganó 8. Este puntaje se suma para la clasificación general de la montaña, que se premia con la camiseta de pepas.



9:35 a.m: a 57 kilómetros de la meta, el lote principal de la carrera se empieza a separar. El Jumbo empezó a marcar el ritmo de la carrera con el objetivo de reducir el tiempo de diferencia con los ciclistas que están a la cabeza de la carrera.





9:32 a.m: a 58,2 kilómetros de la meta el grupo de fuga está a 6 minutos y 5 segundos del lote de la carrera. En la fuga están Pidcock, Meintjes, Powless, Ciccone y Froome, de ellos hubo varios que se llevaron puntos en el premio de montaña del Galibier.





9:26 a.m: a 59 kilómetros de la meta, el Jumbo Visma está en la cabeza del pelotón, acompañando a Jonas Vingegaard, el lider de la clasificación general del Tour de Francia.







8:20 a.m: faltando 104 metros para llegar a la meta, los ciclistas coronaron el premio de montaña más importante de la etapa, cuando alcanzaron la cima del monte Galibier, que está ubicado 2.642 metros de altura sobre el nivel del mar. Los ganadores de los puntos fueron el francés Antonhy Pérez, que llegó en primer lugar y se llevó 20 puntos, Giulio Ciccone terminó segundo con 15 puntos y Louis Meintjes cruzó tercero y obtuvo 12 puntos.

Finalizado el segundo premio de montaña.

