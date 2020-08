El Tour de l'Ain, el primer gran reto de Egan Bernal contra la 'armada' del Jumbo

Daniel Molina Durango

Gran favorito para conquistar su propia corona en el Tour de Francia, el colombiano Egan Bernal (Ineos) medirá sus fuerzas por primera vez contra el potente equipo holandés Jumbo-Visma liderado por Primoz Roglic a partir del viernes en el Tour de l'Ain, apenas tres semanas antes de la salida de la Grande Boucle (29 de agosto-20 de septiembre).



En la reciente Ruta de Occitania, el ciclista colombiano ya demostró que va por el buen camino en la preparación para defender su histórico triunfo en el pasado Tour, imponiéndose a los que serán algunos de sus rivales en la pelea por el podio en París, como el francés Thibaut Pinot o su compañero en el Ineos, el británico Chris Froome.

Pero en el Tour de L'Ain, Bernal se encontrará con la armada del Jumbo, liderado por Roglic, último vencedor de la Vuelta a España y que acabó como número 1 del ránking el año pasado, aunque en la presente temporada, marcada por la suspensión de las competiciones de marzo a agosto por la pandemia del nuevo coronavirus, el exesquiador sólo ha competido en el Campeonato de Eslovenia, en un duelo contra el superdotado Tadej Pogacar.



El Jumbo-Visma cuenta además con el holandés Steven Kruijswijk, podio en el pasado Tour, y con su compatriota Tom Dumoulin, vencedor del Giro en 2017 y 2º en el Tour de 2018, pese a que lleva más de 400 días sin competir por una lesión en la rodilla izquierda.

Por primera vez desde la llegada del entonces equipo Sky (ahora Ineos) al ciclismo en 2012, un equipo parece capaz de rivalizar con la potentísima formación británica en la que corre Bernal.



No obstante, el propio director deportivo del Jumbo, Grischa Niermann, trató de rebajar un poco las expectativas: "Si obtenemos resultados en el Tour de l'Ain tanto mejor, pero el objetivo no es estar al 100% ahora y al 95% en el Tour", declaró a la AFP.



"El objetivo no es derrotar al Ineos en el Tour de l'Ain", añadió.

Atención a Nairo

Para plantar cara al Jumbo, el Ineos cuenta con el regreso de Geraint Thomas. El galés, vencedor del Tour en 2018, no parece decidido a ceder todo el liderato al prodigio colombiano.



En un documental de la BBC titulado "La carretera decidirá", Thomas se mostró convencido de que hubiese ganado el Tour de 2019 de no haberse interrumpido la 19ª etapa, con final en Tignes, por una granizada.



Además de los Jumbo y de Thomas, Bernal deberá prestar atención a su compatriota Nairo Quintana, que este jueves regresó a la competición en el Mont Ventoux Dénivelé Challenge, una carrera con doble ascenso al 'gigante de Provenza'.

Metamorfoseado desde que abandonó el Movistar por el equipo francés Arkéa-Samsic a finales del año pasado, el primer ciclista sudamericano que ganó un Giro de Italia (2014) coleccionó triunfos en la primera parte de la temporada, antes del parón: Tour de Provenza, Tour de los Alpes-Marítimos y del Var, además de la etapa reina de la París-Niza.



Habrá que ver qué consecuencias tiene para Quintana el parón por la crisis sanitaria y el accidente que sufrió a comienzos de julio, cuando fue atropellado por un auto mientras se entrenaba en Colombia.



Una primera respuesta puede llegar el domingo, al final de la etapa decisiva con sus tres ascensos a la Selle de Fromentel, el col de la Biche y el Grand Colombier... un trazado idéntico al de la 15ª etapa del Tour de Francia que se correrá un mes después.