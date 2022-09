El TAS se pronunció sobre la apelación de Nairo Quintana por descalificación del Tour de Francia

El ciclista colombiano Nairo Quintana recurrió al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) por su descalificación del último Tour de Francia, en el que terminó sexto, debido al uso de un analgésico prohibido, anunció el jueves esta instancia judicial con sede en Suiza.



"Por ahora, no es posible indicar cuándo se publicará la decisión final", dijo el TAS, que todavía debe seleccionar un panel de árbitros antes de fijar una fecha para la audiencia.



La Unión Ciclista Internacional (UCI) sancionó el corredor de 32 años el 17 de agosto y le impuso una multa de 5.000 francos suizos (5.104 euros, 5.120 dólares) "por una infracción de la prohibición del uso de tramadol en competición".



La UCI señaló que las dos muestras de sangre seca proporcionadas por el ciclista fueron analizadas el 8 (7ª etapa) y 13 de julio (11ª etapa) durante la 'Grande Boucle' y revelaron la presencia de tramadol, un analgésico que no está en la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).



El tramadol, un opiáceo de síntesis, no figura en la lista de productos prohibidos por el Código Mundial Antidopaje porque sus efectos sobre el rendimiento son objeto de debate, lo que hacía que las federaciones deportivas no lo incluyeran en su reglamento antidopaje.



Pero la UCI, constatando el uso especialmente extendido de este producto en el ciclismo -entre las muestras urinarias positivas al tramadol tomadas en el marco de 35 deportes olímpicos, un 68% correspondían en 2017 a esta disciplina-, lo vetó a principios de 2019 a través de su reglamento médico.



- Baja en la Vuelta -

La instancia mundial del ciclismo aludía a dos riesgos, la "dependencia progresiva" y sobre todo "la somnolencia y la pérdida de atención, "que aumentan el riesgo de caídas en carrera".



Tras anunciarse su descalificación del Tour de Francia, Nairo Quintana había anunciado que no participaría en la Vuelta a España, explicando que no tenía "ni la cabeza ni el cuerpo para competir".



"Prefiero regresar a casa, organizar y preparar mi defensa sobre la notificación que me ha llegado en el día de ayer (miércoles)", declaró entonces el corredor colombiano, ganador de la Vuelta en 2016, en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.



Durante el Tour de Francia de 2020, se realizó un registró en el hotel del equipo Arkea-Samsic, cuando los ciclistas estaban cerca de Méribel. Fue en el marco de una investigación abierta por el departamento de salud pública de la fiscalía de Marsella, por sospechas de dopaje. Por ahora no se presentaron cargos en ese caso.