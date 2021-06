¡El sueño amarillo! Nairo Quintana, sin colombianos en el Arkea, ya palpita un nuevo Tour de Francia

Daniel Molina Durango

El equipo francés Arkea-Samsic anunció este lunes que alineará a dos ganadores de etapas del Tour de Francia en la edición de 2021 que comienza el sábado el Brest, Warren Barguil y Nairo Quintana, quien no contará con ningún compatriota a su lado.



"El equipo está articulado alrededor de nuestros tres líderes: Nairo Quintana, Warren Barguil y Nacer Bouhanni", anunció su mánager general Emmanuel Hubert.



"El objetivo es abrirnos el mayor número de oportunidades posibles para lograr victoria de etapa, sin dejar de lado otros objetivos que vayamos viendo con el desarrollo de la carrera", añadió.



Presente en tres ocasiones en el podio final (segundo en 2013 y en 2015, tercero en 2016), Quintana no tendrá compatriotas a su lado al contrario que el año pasado, ya que Winner Anacona y Dayer Quintana no han sido seleccionados.



Por su parte, el francés Nacer Bouhanni regresa al Tour, que no ha corrido desde 2017.

Vencedor de tres etapas en el Giro y de otras tres en la Vuelta a España, el francés (30 años) nunca ha logrado una victoria en sus tres primeras participaciones en el Tour.

Esta es la nómina completa del Arkea: