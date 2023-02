Nairo Quintana sigue día a día batallando contra la adversidad para limpiar su nombre y poder retornar al ciclismo de élite en esta temporada 2023.



Varias semanas han pasado desde su anuncio donde ratificó su intención de seguir compitiendo y la estrategia que plantea para superar la difícil situación en la que se encuentra inmerso por la sanción de la UCI por el supuesto uso del Tramadol durante el último Tour de Francia.



El pedalista boyacense se encuentra en la búsqueda de un equipo europeo para poder correr en esta temporada 2023. Ya con mes y medio cumplidos de este año, aún no aparece esa luz al final del túnel.



Sin embargo, el gran obstáculo del colombiano sigue siendo el Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC), una organización a la que están afiliados varios equipos en la lucha contra dopaje.



En los corrillos deportivos se cree que esta organización impuso un veto contra Nairo Quintana. Esta versión se da como una posible respuesta ante la negativa de muchas escuadras para fichar al colombiano de 33 años.



Teniendo en cuenta eso, Nairo estaría buscando la posibilidad de hablar con los directivos de esta organización y la UCI, para buscar una salida y superar esta compleja situación.



El presidente del Movimiento por un Ciclismo Creíble, Roger Legeay, le dijo a El Tiempo que: "No hay que invertir las responsabilidades, fue Nairo Quintana quien no respetó las normas internacionales y por ello fue condenado por la UCI y confirmado por el TAS".



Esta declaración le cerraría de golpe las posibilidades a Nairo Quintana para competir en este 2023 en Europa, reduciendo así el margen de carreras para el pedalista boyacense.



Por lo pronto, Quintana no baja los brazos y sigue buscando algún equipo europeo integrar sus filas en esta temporada, mientras también sigue en la batalla por limpiar su nombre ante el mundo del ciclismo.