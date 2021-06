¡El más fuerte en el ascenso! Miguel Ángel López ganó el mítico Mont Ventoux

Francisco Henao

El pedalista colombiano Miguel Ángel López ratificó, en uno de los grandes puertos montañosos de Europa, que es un escalador nato y que su inicio de temporada con el Movistar camina firme hacia lo que será el gran objetivo: el Tour de Francia.



'Supermán' se impuso este martes en el duro ascenso al Mont Ventoux, una carrera de 153 kilómetros y que tuvo final en uno de los míticos puntos montañosos de Europa.



López esperó el momento justo para atacar a sus rivales cuando quedaban 10 kilómetros, imponiendo un paso durísimo en el ascenso que no aguantaron los demás ciclistas que le acompañaban.



Al final el colombiano se impuso luego de más de 4 horas de pedaleo, con segundo lugar para el español Óscar Rodríguez, de Astana, quien arribó a la meta a 2:26 de López.



En tercer lugar quedó el también español Enric Más, del Movistar y compañero de Miguel Ángel López, a 2:33.



"Los chicos han hecho un trabajo estupendo y esta es la forma de gratificarles por su labor. Se me ha hecho largo a mí también, pero la primera subida ya se hizo a buen ritmo, la segunda se comenzó rápido y eso me facilitó atacar desde lejos", dijo López.



El colombiano viene de obtener la victoria en la Vuelta a Andalucía rencientemente.