El mal momento: los ciclistas colombianos quedaron en deuda en esta Vuelta a España

Se bajó el telón de la Vuelta a España con el tricampeonato del ciclista esloveno, Primoz Roglic, pero con una cara negativa para los pedalistas colombianos que no pudieron figurar en esta versión de la vuelta ibérica.



Fueron cinco los ‘cafeteros’ que estuvieron en esta edición. Sergio Henao del Qhubeka, Diego Camargo del EF Education, Juan Sebastián Molano de UAE Emirates, Miguel Ángel López del Movistar y el vigente campeón del Giro de Italia, Egan Bernal del INEOS.



Los abandonos fueron protagonistas entre los ciclistas colombianos, quienes por diferentes situaciones no lograron llegar a la contrarreloj final de este domingo.



El primero en dejar La Vuelta fue Juan Sebastián Molano. El boyacense sufrió una caída en el inicio de la etapa 9 y debió dejar la competencia donde estaba teniendo importantes actuaciones, aunque sin poder ganar etapa.



Quien también tuvo que abandonar por caída fue Sergio Luis Henao. El pedalista antioqueño sufrió un fuerte golpe en la etapa 17, sin embargo pudo completar, estar en la etapa 18 donde ganó Miguel Ángel López, pero los dolores superaron a ‘Checho’ y dejó La Vuelta en la jornada 19.



Los colombianos celebraron por primera vez en esta competencia el jueves 2 de septiembre, cuando ‘Supermán’ López venció la etapa reina en la subida inédita a Altu d’El Gamoniteiru, que lo encaramó hasta el tercer lugar de la clasificación general individual.



Sin embargo, en la jornada 20 Miguel Ángel López decidió retirarse de la competencia después de haber quedado relegado del grupo que atacó en el único premio de montaña de primera categoría, en esa etapa.



Situación muy extraña y que todavía no tiene claridad al respecto. A pesar de que el boyacense y su equipo han dado explicaciones, sobre el ‘tintero’ quedó una versión de familiares cercanos al pedalista, que indicaron que su reacción debió a una orden de no atacar y proteger la posición de su compañero de escuadra, el español Enric Mas, quien en ese momento estaba logrando la segunda casilla de la clasificación general individual.



En esta misma jornada Egan Bernal perdió la camiseta blanca de los jóvenes con Gino Mader, quien lo superó y le sacó un minuto con 54 segundos en la clasificación final.



Ya para la contrarreloj individual solo Egan Bernal y Diego Camargo salieron a correr. Camargo en esta etapa 21 ocupó la posición 27 a 3 minutos y 18 segundos del ganador Primoz Roglic. Por su parte, Egan Bernal fue sexto a 1:49, logrando hacer una excelente fracción.



En la clasificación general individual, Primoz Roglic quedó en el primer lugar con un tiempo de 83 horas, 55 minutos y 29 segundos; segundo el español Enric Mas a 4 minutos y 42 minutos; tercero Jack Haig a 7 minutos con 40 segundos.



Egan Bernal terminó en la sexta casilla a 13 minutos y 27 segundos de Roglic, mientras que Diego Camargo quedó en la casilla 53 a 2 horas, 53 minutos y 47 segundos del esloveno.