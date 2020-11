El esloveno Primoz Roglic es el mejor ciclista del mundo en la temporada 2020

Juan Carlos Pamo

Confirmado como número 1 mundial de la temporada ciclista 2020 este martes, el esloveno Primoz Roglic es uno de los grandes ganadores del curso junto con su compañero belga Wout van Aert.



Desde la vuelta de las competiciones a finales de julio, Roglic sufrió un duro revés en el Tour de Francia la víspera de su finalización, cuando le derrotó su compatriota Tadej Pogacar, pero ganó dos carreras del calendario WorldTour (primera división mundial), la Lieja-Bastoña-lieja y la Vuelta a España.



Otros dos corredores, Van Aert y el holandés Mathieu van der Poel, también ganaron dos carreras diferentes inscritas en el calendario.



Es de destacar que la principal carrera de un día, el campeonato del mundo, ganado por Julian Alaphilippe, no figura en el calendario WorldTour.

Las carreras WorldTour 2020 (por orden cronológico) :

Carreras de un día:

Cadel Evans GORR: Dries Devenyns (BL/Deceuninck)

Het Nieuwsblad: Jasper Stuyven (BEL/Trek)

Strada Bianca: Wout van Aert (BEL/Jumbo)

Milan-San Remo: Wout van Aert

Tour de Lombardía: Jakob Fuglsang (DEN/Astana)

Bretaña Classic: Michael Matthews (AUS/Sunweb)

Flecha valona: Marc Hirschi (SUI/Sunweb)

Lieja-Bastoña-Lieja: Primoz Roglic (SLO/Jumbo)

Gand-Wevelgem: Mads Pedersen (DEN/Trek)

Vuelta a Flandes: Mathieu van der Poel (NED/Alpecin)

Brujas-La Panne: Yves Lampaert (BEL/Deceuninck)

Carreras por etapas:

Tour Down Under: Richie Porte (AUS/Trek)

UAE Tour: Adam Yates (GBR/Mitchelton)

París-Niza: Maximilian Schachmann (GR/Bora)

Vuelta a Polonia: Remco Evenepoel (BEL/Deceuninck)

Dauphiné: Dani Martínez (COL/Education First)

Tirreno-Adriático: Simon Yates (GBR/Mitchelton)

BinckBank Tour: Mathieu van der Poel.

Grandes vueltas:

Tour de Francia: Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates)

Giro: Tao Geoghegan Hart (GBR/Ineos)

Vuelta: Primoz Roglic