¡Egan no se confía! El líder del Ineos pronostica dura lucha por el título de la Vuelta a España

Egan Bernal augura una dura lucha por el título de la Vuelta a España, y en esa batalla no descarta a sus compañeros de equipo en el Ineos, Adam Yates y Richard Carapaz, pese a que han perdido tiempo preciso en la general.



El ciclista colombiano, que busca el triplete en las grandes después de haber ganado el Tour de Francia y el Giro de Italia, confiesa que lo que viene es duro, alimentado además por el fuerte calor que hace por estos días en España.



"No creo que el tiempo que perdieron Adam Yates y Richard Carapaz sea mucho. Es la Vuelta, estamos al final de la temporada y puede pasar cualquier cosa. El campo es muy duro y hace mucho calor. Eso provocará fatiga ", declaró el colombiano.



Sobre lo que viene el fin de semana, con etapas montañosas que pueden marcar el derrotero de la Vuelta, Egan dijo no estar pensando en esas jornadas, sino en el día a día.



“No pensamos en el fin de semana, primero queremos pasar las jornadas llanas, eso es lo más importante”, aseguró.



Bernal es noveno en la general y tiene la camiseta blanca de líder de los jóvenes.