Egan Bernal: Ineos no ve tan cerca el retorno del ciclista colombiano a la competencia

Egan Bernal cumplió tres meses meses de recuperación luego del aparatoso accidente que sufrió a finales de enero y que lo tuvo al borde de la muerte.



El pedalista zipaquireño ha mostrado grandes avances en su proceso de rehabilitación, al punto de sorprender a todos con algunos videos donde se le ve ya montando bicicleta.



Esta semana el médico Gustavo Uriza, quien operó a Egan Bernal en enero, manifestó que el cundinamarqués está muy cerca de poder pararse sobre los pedales, dando a entender que muy pronto estaría de vuelta en la competencia.



Sin embargo, desde el Ineos, el equipo de Bernal, manifestaron que no es tan cierta la posibilidad para que el zipaquireño retorneo a las carreras a finales de mayo, como habían manifestado.



“Creo que todos han estado especulando sobre cuándo volverá a competir, pero para ser muy claros, no hay planes en este momento”, dijo Rod Ellingworth, subdirector del Ineos al portal www.cyclingnews.com.



Además agregó: "Hemos dicho todo el tiempo, realmente, que tienes que tomarlo día a día. Cuando alguien ha tenido un accidente horrible como ese, en primer lugar está ese shock inicial para él y su familia. Luego, después de eso, se trata de superar las operaciones clave”.



Aunque Ellingwoorth reconoció que la recuperación de Bernal ha avanzado a pasos agigantados: "Egan se recuperó absolutamente más rápido de lo que nadie podría haber predicho, y diría que mucho de eso se debe a él y ese ardiente deseo de regresar".



El médico Gustavo Uriza había manifestado que cuando Egan Bernal cumpla los 120 de recuperación (cuatro meses), ya podría hacer torque, pararse en pedales y puede empezar a competir en forma, aunque dejó claro que todo dependerá de la decisión final dictada por los entrenadores del Indeos.



Sobre la posibilidad de regresar pronto a la competencia, dijo Rod Ellingworth: “Así que va a volver. Pero no hay expectativas y todavía no hay absolutamente ningún plan para competir. Es demasiado pronto para predecir cuándo podría volver. Simplemente no tiene sentido ni siquiera poner una fecha”.



Egan Bernal se encuentra en estos momento en Mónaco, donde será valorado por los galenos del equipo Ineos y de ahí partirá hacia un centro de rehabilitación, en Francia, donde continuará con todo su proceso de recuperación.