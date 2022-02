Diana Peñuela y Elizabeth Castaño son las nuevas campeonas nacionales de ruta

Una dura y exigente jornada se vivió este viernes 11 de febrero en el segundo día de competencias del Campeonato Nacional de Ruta que se disputa en el departamento de Risaralda. Las damas de las categorías Élite y Sub-23 fueron las protagonistas del día con la disputa de la prueba de ruta, que se corrió en la ciudad de Pereira con un circuito de ocho vueltas hasta completar un total de 142.4 kilómetros.



Las corredoras tomaron la partida con calma, sabían lo que las esperaba y no quisieron gastar fuerzas de entrada, guardando todo para las últimas vueltas del circuito. En los cuatro primeros giros, las damas estuvieron rodando con el grupo compacto, con un promedio de velocidad de entre 30 y 33 kilómetros por hora.



En la disputa de la quinta vuelta se movió la carrera con una fuga, cuando la bogotana Lina Mabel Rojas (Colombia Tierra de Atletas) partió del grupo y se fue en punta, siendo neutralizada por el grupo minutos después. Luego las que intentaron escaparse fueron Mayerly Córdoba (Indeportes Boyacá) y Camila Valbuena (Colombia Tierra de Atletas), pero tampoco pudieron mantenerla.



En el sexto giro se formó una nueva fuga, esta vez con diez corredoras: Jessenia Meneses, Lorena Colmenares, Camila Valbuena y Yenifer Ducuara (Colombia Tierra de Atletas); Diana Peñuela (DNA Pro Cycling); Tatiana Dueñas (Avinal); Andrea Alzate y Sérika Gulumá (CM Team); Ana Milena Fagua (Indeportes Boyacá); y Sara Moreno (Liciboy), pero solo mantuvieron la diferencia con el grupo durante una vuelta, pues fueron controladas por el lote.



En la última vuelta, las corredoras que mantenían fuerza en sus piernas se fueron con toda para disputar el embalaje. En los últimos metros se vivió un vibrante espectáculo, cuando la caldense Diana Peñuela lanzó un ataque faltando 500 metros para la meta, seguida de Lorena Colmenares y Elizabeth Castaño, entre las tres se disputaron la punta, pero Diana se paró en los pedales y consiguió cruzar la raya de sentencia en primer lugar, colgándose la medalla dorada y coronándose como la nueva campeona nacional de la ruta en Colombia.



“No lo creo. Me siento muy feliz, más por llevar la camiseta es por poder darle este regalo a toda esa gente que me apoya, algo que siempre había querido. Han sido muchos años en el podio, pero sin el oro y por eso dije que otra vez en el podio sin camiseta no, voy a muerte, tenía que salir del segundo y tercer puesto, tenía que ponerme esta camiseta. Es un sueño cumplido, era el objetivo y es un orgullo para mí portar esta camiseta con mi uniforme”, expresó Diana Peñuela luego de vestirse con el tricolor nacional.



En segundo lugar cruzó la boyacense Colmenares, quedándose con la medalla de plata, y en tercer lugar terminó la antioqueña Castaño, quien pertenece a la categoría Sub-23 y por esto se llevó la presea dorada de esta categoría.







Elizabeth Castaño, nacida en el municipio de Granada, Antioquia, confesó que para ella este título es “la recompensa a todos los sacrificios hechos. Desde que pasé a la categoría Élite me ha dado un poco duro coger el ritmo, pero nunca perdí la fe en mí y estoy feliz con este resultado es algo que soñaba siempre. Es una satisfacción quedar tercera con las élites, eso me da a entender que estoy en buen nivel, pero hay que seguir trabajando y superándome día a día”.



Este sábado se disputará la tercera jornada de competencias de este certamen con la prueba de ruta para los hombres de la categoría Sub-23, quienes recorrerán 142.4 kilómetros, desde las 8:00 a.m., saliendo de Pereira, con un paso Cartago y Obando para luego regresar a la capital risaraldense, donde correrán un circuito de tres vueltas.



Esta jornada tendrá transmisión en directo de televisión por el Canal RCN y WIN Sports, desde las 10:30 de la mañana.









--

Universidad Autónoma de Occidente

Comunicación social - Periodismo