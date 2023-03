¿Definiendo equipo en Europa? Luis Quintana, padre de Nairo, dio pistas sobre el futuro del ciclista

Las posibilidades de volver a correr en un equipo europeo las vienen manejando Nairo Quintana y sus manejadores, de una manera muy hermética.



Después de su salida del Arkea francés, luego de conocerse la sanción de la Unión Ciclista Internacional por el uso de tramadol en el pasado Tour de Francia, el ciclista colombiano ha insistido en su inocencia y en su deseo de volver, con equipo nuevo, a las grandes carreras del mundo.



"A lo largo de mi carrera deportiva he tenido mucho más de 300 controles antidoping, dan más o menos tres controles por mes, y nunca he tenido un problema de dopaje en absoluto. Tengo muchas razones para no hacerlo y (...) no he tomado este producto (tramadol)", dijo Nairo en su momento.



Este viernes, en diálogo con El País, Luis Quintana, padre de Nairo, aseguró que las posibilidades de que su hijo fiche por un equipo europeo, son grandes y eso se podría dar muy pronto.



"Nairo puede correr por un equipo europeo y en esas está, es que él no ha sido suspendido por la UCI", manifestó don Luis.



Agregó que "A Nairo lo han estado llamando varios equipos últimamente, interesados en tenerlo, y él anda en eso".



Aseguró el padre del ganador de la Vuelta a España y del Giro de Italia, además de subcampeón del Tour de Francia, que su hijo, precisamente, está en Europa en algunas gestiones que podrían estar encaminadas con la firma de un nuevo equipo.



"Él se fue hace unos días para Europa, anda por Italia. Puede que esté negociando con un equipo, pero hasta el momento no nos ha confirmado porque él es quien nos llama. En cualquier momento nos puede dar la noticia", precisó don Luis.



Por último dijo que ve a su hijo de nuevo en las grandes carreras europeas este año, "porque se ha cuidado y se ha preparado para ello".