Debacle en la Vuelta: Polémico retiro de 'Supermán' López y Egan Bernal perdió liderato de los jóvenes

La penúltima jornada de la Vuelta a España no dejó buenos resultados para los ciclistas colombianos Miguel Ángel López y Egan Bernal.



El primero se retiró a falta de más de 20 kilómetros de la meta, cuando perdía su tercer lugar en el podio, en tanto que el segundo cedió la camiseta blanca que distingue al líder de los jóvenes.



'Supermán' y Egan no tuvieron un buen accionar en la jornada, muy rápido perdieron el ritmo, no lograron conectar con el grupo del líder Primoz Roglic y de los demás favoritos, y a medida que transcurría la etapa iban cediendo minutos valiosos que aprovecharían luego sus rivales.



Después de no encontrar regularidad en su pedaleo, 'Supermán' decidió bajarse de la bicicleta y sentarse a un lado de la vía, mientras que compañeros de su equipo Movistar trataban de convencerlo de continuar en carrera.



Versiones de prensa en España aseguran que el colombiano se mostró molesto por la estrategia de su equipo y que ese habría sido el motivo de su retiro.



Mientras López optaba por el retiro, Egan Bernal intentaba recuperar terreno, pero todo fue infructuoso.



La etapa la ganó el francés Clément Champoussin, del AG2R Citroën, con segundo lugar de Primoz Roglic que se afianza en el liderato.