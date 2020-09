¿Cuál es el secreto? Daniel Martínez dijo que le va muy bien en los Alpes franceses

Francisco Henao

“Ganar una etapa en el Tour de Francia es algo increíble, todavía no soy consciente de eso”.



Con esas palabras, el pedalista colombiano Daniel Martínez celebró este viernes su triunfo en la etapa 13 del Tour de Francia, donde cruzó primero la meta en la fracción entre Chtel-Guyon y Pas de Peyrol, de 191 kilómetros, en plenos Alpes.



“Estoy muy contento, estas tierras de los Alpes son muy especiales para mí. Volver a ellas después del triunfo en el Dauphine es increíble”, dijo el colombiano.



“Le dedico este triunfo a mi hijo, que está próximo a cumplir 2 años”, agregó Martínez.



“Faltando 10 kilómetros para la meta me lancé, iba por el segundo lugar, pero me alcanzó para vencer al final”, precisó el corredor, que llegó al Tour como el gran campeón del Dauphine.