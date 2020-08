¿Correrá Primoz Roglic el Tour de Francia? Esto dijo el director del Jumbo 

Daniel Molina Durango

La participación del ciclista esloveno Primoz Roglic en el Tour de Francia 2020, que arranca este sábado, es totalmente incierta debido a unas declaraciones que otorgaron tanto él como el director de su equipo, el Jumbo Visma.

En declaraciones otorgadas a la prensa eslovena, Primoz, quien se cayó hace dos semanas en el Dauphiné, aseguró que todavía no se siente bien y que no sabe si finalmente estará en la ronda francesa, carrera de la que es gran favorito junto al colombiano y actual campeón, Egan Bernal.

"Aún no me siento bien. Por el momento no estoy seguro de poder comenzar el Tour de Francia este sábado", había indicado el ciclista de 30 años., quien además aseguró que se encuentra "muy ansioso".



Sin embargo, este martes, en una entrevista con la cadena española Cope, Merjin Zeeman, el director del Jumbo, aseguró que Primoz se encuentra entrenando con normalidad.

"A Primoz ya no le molesta su caída en Dauphiné. Este fin semana entrenamos en serio y lo hizo sin problemas", aseguró Zeeman. "Ya puede entrenar a plenitud", concluyó.

La duda de si Roglic estará o no en el Tour, seguramente será resuelta en el transcurso de esta semana.